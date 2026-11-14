Deportes

Svitolina arrasa a Noskova y pugnará por su segundo título de las WTA Finals

Svitolina arrasa a Noskova y pugnará por su segundo título de las WTA Finals
Elina Svitolina devuelve un golpe en su victoria ante Linda Noskova en semifinales de las WTA Finals en Indian Wells (California) el 14 de noviembre de 2026 Luke Hales
AFP
14 de noviembre de 2026

La ucraniana Elina Svitolina logró el sábado un rotundo triunfo ante la checa Linda Noskova y avanzó a la final de las WTA Finals, donde chocará contra la rusa Mirra Andreeva.

Svitolina, sexta del ranking mundial, sólo necesitó 65 minutos para batir a Noskova (8º) por 6-2 y 6-1 sobre la pista central de Indian Wells (California).

La ucraniana, de 32 años, peleará el domingo por su segunda corona de las WTA Finals, el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada, tras la ganada en 2018.

Su rival será la rusa Andreeva, de 19 años, que derrotó a Svitolina en sets corridos en la fase de grupos de este torneo.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR