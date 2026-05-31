Svitolina jugará ante Kostyuk un cuarto de final 100% ucraniano en París

La ucraniana Elina Svitolina, séptima jugadora mundial, se clasificó este domingo para los cuartos de final de Roland Garros al remontar ante la suiza Belinda Bencic (11ª) por 4-6, 6-4 y 6-0 en la pista central Philippe Chatrier.

Campeona este mes en Roma, la experimentada jugadora de 31 años encadena un décimo triunfo seguido y tendrá como rival en cuartos a una compatriota, Marta Kostyuk (15ª), que está también en un momento de forma espectacular tras ganar los torneos de Rouen y Madrid, y que eliminó este domingo a la polaca Iga Swiatek, cuatro veces campeona en los Internacionales de Francia.

"Habrá una ucraniana en semifinales, eso ya es fantástico", saboreó Svitolina en su mensaje desde la pista al público parisino.

Como en la primera ronda ante la húngara Anna Bondar, Svitolina comenzó mal el partido y luego fue de menos a más.

Es la sexta vez que Svitolina llega a cuartos de final en Roland Garros, pero ese ha sido su techo en el torneo, en 2015, 2017, 2020, 2023 y 2025.

En los otros tres torneos del Grand Slam sí que hubo acceder a las semifinales, por lo que intentará saldar esa cuenta pendiente en la tierra batida de la capital francesa.