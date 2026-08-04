Svitolina y Swiatek avanzan a la tercera ronda del WTA 1000 de Toronto

La ucraniana Elina Svitolina y la polaca Iga Swiatek, dos de las favoritas, avanzaron este martes a la tercera ronda del WTA 1000 de Toronto, que espera por el estreno de la número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Svitolina, que busca su segundo título de categoría WTA 1000 de la temporada tras conquistar Roma en mayo, tuvo que remontar un set y un quiebre para superar a la española Jessica Bouzas por 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) y 6-4, en un partido que se extendió hasta el tercer parcial.

Segunda mejor raqueta de España en el escalafón mundial, en el que ocupa el puesto 63, Bouzas llevó al extremo a una rival mucho mejor colocada en el ranking (9ª).

Pero acabó sucumbiendo ante la ex número tres del mundo que, a los 31 años, enfrentará en la siguiente fase a la vencedora entre la austriaca Anastasia Potapova y la rumana Elena-Gabriela Ruse.

La ucraniana, novena cabeza de serie, se convirtió en la primera clasificada a la tercera ronda de un torneo que se ha visto afectado por las lluvias.

La polaca Iga Swiatek, número ocho mundial, se le unió más tarde luego de liquidar sin sobresaltos a la checa Sára Bejlek por 6-0, 6-3.

En su primer partido desde que quedó eliminada en la tercera ronda de Wimbledon, donde defendía el título, Swiatek dominó el comienzo y llegó a tomar una ventaja de doble quiebre para ponerse 3-0 en el segundo set.

La checa reaccionó con cambios de ritmo y buenas subidas a la red, pero la polaca resistió.

- Intenso y físico -

El momento más exigente llegó en el sexto juego, que se prolongó durante 22 minutos, cuando Swiatek salvó nueve bolas de quiebre para mantener su servicio y ponerse 4-2 arriba.

"No fue fácil cerrarlo", reconoció la polaca, que destacó los constantes cambios de ritmo e intensidad durante ese tramo del partido y admitió que el duelo terminó siendo "muy físico".

"Sentí la intensidad todo el tiempo, así que a veces fue difícil adaptarse (...) Estoy contenta de haberme mantenido en el partido y haber estado sólida", señaló.

Swiatek, semifinalista en suelo canadiense en 2023, se medirá en la siguiente ronda con la suiza Viktorija Golubic, que venció a la croata Donna Vekic por 5-7, 6-2, 6-3.

La jornada del martes en Toronto está marcada por el estreno de Aryna Sabalenka, quien defenderá su amenazado primer puesto en el ranking por la kazaja Elena Rybakina.

La bielorrusa, empotrada en la que se considera la parte más complicada del cuadro, se batirá con la japonesa Moyuka Uchijima (111ª).

Rybakina, en tanto, debutará el miércoles contra la rusa-australiana Daria Kasátkina (61ª).

- Tsitsipas y Báez adelante -

El mal clima también ha impactado la celebración del Masters 1000, una competición que se disputa en paralelo también desde el domingo en Montreal.

Por cuenta de las precipitaciones el certamen masculino de la ATP todavía celebra su primera ronda, en la que este martes se impusieron Stefanos Tsitsipas y Sebastián Báez.

El griego, ex número tres mundial, doblegó al estadounidense Martin Damm Jr. con un doble 6-4, mientras que el argentino hizo lo propio ante el italiano Mattia Bellucci por 7-5, 6-3.

"Necesito enfocarme y concentrarme, y eso fue lo que intenté hacer hoy, tratar de mantener la concentración todo lo posible y no permitir que ninguna distracción se interpusiera", dijo Tsitsipas, de 27 años y actualmente 53 del ranking mundial.

A su vez, el polaco Hubert Hurkacz, finalista en Montreal en 2022 y de regreso tras una lesión de rodilla sufrida en Wimbledon, retomó la competición con una victoria sobre el estadounidense Marcos Giron por 7-5, 4-6 y 6-2.

El Masters 1000 sufre las notables ausencias del número uno mundial, el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz.