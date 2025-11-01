Swiatek arranca las WTA Finals con victoria aplastante sobre Madison Keys

Iga Swiatek, número 2 del mundo, entró en liza en las Finales WTA con buen pie, aplastando 6-1, 6-2 a la estadounidense Madison Keys (N.7) el sábado, en Riad.

La polaca de 24 años, que ya ganó este tradicional torneo de final de temporada en 2023, cerró el partido en poco más de una hora de juego.

Se pone así a la cabeza del grupo llamado "Serena Williams", antes del duelo entre la kazaja Elena Rybakina (N.6) y la estadounidense Amanda Anisimova (N.4) el sábado.

Sin pasar ningún apuro en su servicio en el primer set, Swiatek hizo dos 'breaks' a Keys para sumar la primera manga.

La estadounidense reaccionó en el segundo set y tras aprovecharse de varios errores no forzados de Swiatek, Keys devolvió el 'break' que había concedido de entrada, para igualar 1-1 en juegos. Pero la estadounidense de 30 años concedió después otros dos 'breaks', y terminó por inclinarse del todo en la tercera bola de partido de la polaca.