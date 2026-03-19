Swiatek es eliminada en su debut del WTA 1000 de Miami

La polaca Iga Swiatek encajó el jueves una inesperada eliminación en su estreno en el WTA 1000 de Miami frente a su compatriota Magda Linette.

Swiatek, descendida esta semana al número tres de la WTA, fue batida por Linette (50) por 1-6, 7-5 y 6-3 en un duelo de segunda ronda.

Campeona de este torneo en 2022, Swiatek está protagonizando un preocupante inicio de temporada, con eliminaciones en cuartos de final del Abierto de Australia y en los WTA 1000 de Doha e Indian Wells.

Su tropiezo la semana en Indian Wells llevó a la polaca a ser desbancada del número dos mundial por la kazaja Elena Rybakina.