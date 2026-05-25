Swiatek gana en su debut en Roland Garros por la vía rápida

En solo una hora de juego, la polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo y cuádruple campeona de Roland Garros, se clasificó para la segunda ronda al imponerse por 6-1 y 6-2 a la australiana Emerson Jones (N.136) este lunes en la segunda jornada del torneo parisino.

Coronada en 2020, 2022, 2023 y 2024 y semifinalista en 2025, cuando cayó ante la número 1 mundial Aryna Sabalenka, Swiatek se enfrentará en la próxima ronda a la checa Sara Bejlek (N.35).

Bajo un sol abrasador, Swiatek apenas dejó jugar a su joven rival, que tuvo el honor de jugar en la pista Philippe-Chatrier en su primera participación en Roland Garros.

La australiana de 17 años consiguió, aun así, romper en dos ocasiones el servicio de la polaca, de 24, que cerró el partido con una derecha ganadora en la red.