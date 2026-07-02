Swiatek se clasifica a tercera ronda de Wimbledon

La defensora del título de Wimbledon, la polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo, arrolló a la checa Karolína Pliskova (73 de la WTA), finalista en 2021, en la segunda ronda del torneo londinense, por 6-1, 6-3, en 1 hora y 10 minutos.

La seis veces ganadora de torneos del Grand Slam aún no ha levantado ningún trofeo esta temporada y había perdido su único partido de preparación sobre hierba en el torneo WTA 500 de Bad Homburg (Alemania).

Tras una primera ronda complicada frente a la estadounidense Taylor Townsend (6-1, 2-6, 6-3), la polaca de 25 años comenzó el partido con autoridad, ganando los cuatro primeros juegos.

Aunque la checa de 34 años inauguró su marcador al recuperar uno de sus dos breaks de desventaja, Swiatek retomó rápidamente el control y cerró el primer set en 25 minutos.

La polaca dominó a Pliskova, que no encontró soluciones, con solo un 42% de puntos ganados con el primer saque (27% con el segundo).

Sin estar más inspirada en el segundo set, la checa cedió el servicio ante Swiatek con una doble falta (3-2) y nunca logró recuperar la desventaja.

La antigua número 1 del mundo se enfrentará en la próxima ronda a la filipina Alexandra Eala (32ª), que se impuso a la australiana Maya Joint (87ª), que había ganado en primera ronda a la legendaria Serena Williams.