Swiatek se une a Gauff para pedir mayor privacidad en el Abierto de Australia

La número dos del mundo, Iga Swiatek, respaldó este miércoles la petición de Coco Gauff de tener mayor privacidad durante los torneos, y añadió que las jugadoras a veces se sienten "como animales en un zoológico, observadas incluso cuando van al baño".

Gauff, tercera cabeza de serie del torneo, se molestó cuando el martes las cámaras la captaron rompiendo su raqueta en una zona apartada del estadio, luego de caer eliminada en los cuartos de final del Abierto de Australia.

La estadounidense dijo que estaba intentando encontrar un lugar privado para desahogar su frustración, para no hacerlo en la cancha delante de los aficionados y de los niños.

"Traté de ir a un lugar donde no lo retransmitieran, pero obviamente lo hicieron", dijo Gauff. "Quizás se debería hablar algo al respecto, porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario".

Swiatek, que este miércoles fue eliminada en los cuartos de final por Elena Rybakina, dijo que las cámaras tras bambalinas pueden ser demasiado intrusivas. "Aquí la pregunta es: ¿somos tenistas o somos animales en un zoológico, observadas incluso cuando vamos al baño?", preguntó.

"Vale, obviamente estoy exagerando, pero estaría bien tener algo de privacidad (...) Sería bueno tener un lugar donde poder hacer eso sin que todo el mundo nos esté mirando", añadió Swiatek.

La tenista polaca vivió su propio incidente de este tipo a comienzos de semana, cuando las cámaras captaron que no pudo acceder a un área de Melbourne Park porque olvidó su acreditación.

"Se supone que debemos ser vistas en la cancha y en las ruedas de prensa. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es convertirnos en un meme por olvidar nuestra acreditación (...) Sí, es gracioso, claro. La gente tendrá algo de qué hablar, pero para nosotras no creo que sea necesario", concluyó.