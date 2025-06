Tadej Pogacar gana la primera etapa del Criterium del Dauphiné

Insaciable. Tras dominar la temporada de clásicas primaverales, el ciclista esloveno Tadej Pogacar se impuso en la primera etapa del Critérium del Dauphiné, prueba que sirve para ultimar la puesta a punto de cara al Tour de Francia.

En un final explosivo y sorprendente, el esloveno batió en el esprint a otras figuras del pelotón: el danés Jonas Vingegaard, en un anticipo de la pelea que pueden mantener ambos en el Tour en julio, el neerlandés Mathieu van der Poel y el belga Remco Evenepoel.

Estos corredores se escaparon tras el ataque de Vingegaard a 5,5 km para la meta, en la cima del col de Buffon, al que siguieron Pogacar, VDP y el colombiano Santiago Buitrago en un primer momento y poco después se unió Evenepoel.

El grupo resistió la remontada del pelotón para jugarse el prestigioso triunfo de etapa en el esprint.

El primero en intentar el ataque final fue Van der Poel, pero el esprint se le hizo largo y Pogacar logró remontarle en los últimos metros.

"No me lo esperaba. A dos kilómetros de la llegada he empezado a pensar en el esprint, pero lógicamente era para Mathieu (Van del Poel), que era el más rápido de todos nosotros", declaró el campeón del mundo tras la etapa.

El líder del equipo UAE Emirates firma así su 96ª victoria como profesional, la octava de la temporada, en la que no corría desde su triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja, el pasado 27 de abril.

Pogacar participa por segunda vez en el Dauphiné, una prueba que cumple su 77ª edición y que ser preparatoria para el Tour de Francia, por lo que este año hay una participación de excepción y que promete emociones fuertes con las etapas alpinas del próximo fin de semana.