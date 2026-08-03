Tadej Pogacar participará en la Vuelta a España

El flamante ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, correrá la vuelta a España, confirmó este lunes el equipo UAE al hacer pública la nómina de ciclistas que disputarán la ronda española.

"Es cierto, está de vuelta. Tadej Pogacar confirmado para la vuelta", afirmó el UAE en un mensaje en sus redes sociales.

El esloveno, ganador de cinco Tour, vuelve a España por primera vez desde 2019 cuando se estrenó en una gran vuelta en la ronda española sorprendiendo a todos con un tercer puesto por detrás de Primoz Roglic y Alejandro Valverde, además de ganar tres etapas.

"Me alegra decir que vuelvo a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país al que me encanta viajar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de regresar", afirmó Pogacar, en la web oficial del UAE.

"La motivación es alta para terminar el año de buena manera y la Vuelta será un gran objetivo", aseguró, antes de sentenciar que "el equipo es fuerte y esperamos hacer grandes cosas".

Pogacar irá acompañado por los portugueses Joao Almeida e Ivo Oliveira, así como por el australiano Jay Vine y el español Pablo Torres.

El equipo emiratí se completa con Pavel Sivakov, Domen Novak y Kevin Vermaerke.

Ganador de cinco Tour (2026, 2025, 2024, 2021, 2020) y tras vencer en el Giro de Italia en 2024, Pogacar intentará llevarse en España la última gran vuelta que le queda para cerrar el círculo.

"Este año somos especialmente optimistas", señalaba el director de La Vuelta, Javier Guillén, a la radio Onda Cero en la noche del domingo.

"Yo, desde luego, esta vez más que nunca, apuesto a que sí, que estará", añadió Guillén, señalando que aún no tenía confirmación de qué ciclistas del UAE correrían la ronda española.

El trazado de La Vuelta, con la montaña, de nuevo, como protagonista, se adapta a corredores como él "para que dé el espectáculo al que nos tiene acostumbrados", había recordado Guillén en otra entrevista con el diario AS.

La Vuelta a España comenzará el 22 de agosto en Mónaco y finalizará tres semanas más tarde el 13 de septiembre en Granada.