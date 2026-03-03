Talento juvenil rumbo a los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en Panamá

Panamá será sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud el próximo mes de abril, consolidándose como un escenario relevante para el desarrollo del deporte juvenil en la región.



En gimnasia artística, atletas formadas en International Gymnastics Academy (IGA) estarán presentes en esta cita continental, reflejando el crecimiento sostenido del nivel competitivo que se viene construyendo en el país.

Aylin Goon Lan, quien competirá representando a Panamá, e Isabella Herrera, quien lo hará por Venezuela, forman parte del programa de alto rendimiento de IGA, bajo una estructura técnica orientada a la preparación progresiva y a la proyección internacional.

La presencia de estas atletas en los Juegos responde a años de preparación constante y trabajo estructurado, reflejando el crecimiento progresivo del nivel competitivo en la gimnasia en Panamá.

La realización de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá representa una oportunidad histórica para el país como sede y una vitrina para el talento que se forma localmente y que hoy compite en escenarios de alto nivel.

Aylin e Isabella esperan que su participación sirva de inspiración para nuevas generaciones, motivando a más niñas a descubrir y enamorarse de la gimnasia como una disciplina formativa, exigente y transformadora.