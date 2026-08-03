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Talentosa tiradora

Esta uniformada de la Fuerza Pública es una destacada tiradora deportiva que busca que su deporte sea más conocido

Talentosa tiradora
Cortesía | La cabo Primero de la POlicía nacional, Kary Morrell Camargo, durante una práctica de tiro.
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ML | Kary Morrell.
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Redacción
03 de agosto de 2026

La panameña Kary Morrell Camargo ganó el primer lugar en la categoría Optics Lady y Clase D en la COPA RTIC 2026, evento que reunió a más de 150 tiradores de Panamá, y otros países de la región, el pasado 25 y 26 de julio, en el Club de Tiro de Balboa. Fue una competencia internacional avalada por la International Practical Shooting Confederation (IPSC).

“La Copa RTIC inició el año pasado y llevo compitiendo los dos años que lleva, el año pasado saque el 3er lugar en Categoría Production Lady”, dijo Morrell, quien es Cabo Primero de la Policía Nacional.

“Llevo tres años practicando el tiro deportivo y la verdad, no es fácil, te enfrentas a tiradores con mucha experiencia, no solo de Panamá, sino también competidores internacionales, los cuales debes tratar de estar al nivel de ellos, Pero no es nada imposible de conseguir, con mucho trabajo, práctica, disciplina y constancia se puede lograr”, indicó.

Su motivación por participar en este tipo de competencias nace de su profesión como integrante de la Fuerza Pública: “Soy policía, soy mecánico Armero e instructora de línea de tiro, [ser atleta-tiradora] es algo que va de la mano, aparte que es un deporte que está tomando fuerza en Panamá y es muy bonito ser parte de eso”.

Tenencia y manejo responsable

ml | “A aquellas personas que no son muy amantes a las armas, quizás por miedo, le digo que se atrevan a practicar este deporte, ya que después que estén claros y manejen las armas de una manera segura, se puede llegar a un nivel alto”, afirmó la tiradora Kary Morrell. “Y como mujer, estar en capacitación constante y demostrar con acciones que el género femenino también es capaz de realizar un deporte extremo como éste”, añadió.

Datos Biográficos

Kary Morrell Camargo. 35 años. Reside en Arraiján. Es Cabo Primero de la Policía Nacional. Tiene 12 años de servicio. Soltera y madre de 3 varones.

Docente e instructor Policial. Compite en modalidades: IPSC / IDPA. Su arma es STACCATO Calibre 9mm

Entrena en el Club de Tiro Balboa, hace 1 año era parte del Team Glock Panamá y ahora pertenece al Team TopGun Panamá.

Tiene estudios de Diseño Gráfico y Técnico Superior de Seguridad Pública. Quiere estudiar Lic. en Ciencias Aeronáuticas.

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