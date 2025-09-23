Tatum, estrella de los Celtics, no descarta jugar esta temporada de la NBA

La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, no descarta regresar a la NBA esta temporada, en la que se preveía que se ausentara debido a una rotura del tendón de Aquiles.

"No he dicho que no jugaré esta temporada", declaró el martes en el programa Today de NBC, en el que aseguró a los entrevistadores que el momento de su regreso "es la pregunta del millón de dólares".

Tatum, de 27 años, fue retirado de la cancha en el último cuarto del cuarto juego de la derrota de los Celtics en las semifinales de la Conferencia Este contra los New York Knicks. Se sometió a una cirugía el 13 de mayo.

La rehabilitación de una lesión como esta podría abarcar típicamente toda una campaña. La temporada regular de 2026 iniciará el 21 de octubre.

Tatum, seis veces All-Star de la NBA y miembro de los equipos ganadores de la medalla de oro olímpica de los Estados Unidos en los Juegos de Tokio 2021 y París 2024, dijo que no apresuraría su regreso.

"Creo que para mí y mi equipo, los médicos, la organización, lo más importante es hacer una recuperación completa, estar al 100%, no apresurarme", dijo.

"Tengo un objetivo en mente", agregó. "Lo que diré es que no estoy entrenando ni rehabilitándome seis días a la semana sin motivo".

El alero forma parte de un grupo de siete jugadores de la liga de baloncesto norteamericana que sufrieron una rotura del tendón de Aquiles el curso pasado, lo que llevó a la NBA a iniciar una investigación para determinar las posibles causas.