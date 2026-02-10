Tatum practica con equipo de Celtics de ligas menores pero no tiene fecha de regreso a la NBA

La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, que sufrió rotura del tendón de Aquiles, dio otro paso hacia su regreso a las canchas al entrenar con la filial del equipo en la G League, pero declaró este martes que no tiene fecha para su retorno a la NBA.

"Me siento bien", declaró Tatum a los periodistas en Boston. "Fue genial entrenar el lunes con los chicos de la G League de Maine. Hoy se cumplen 39 semanas (desde la cirugía), así que ha sido un largo camino y es solo el progreso de la rehabilitación".

Entrenar "era el siguiente paso. No significa que vaya a volver o no. Solo estoy siguiendo el plan, así que es solo un paso más", señaló.

Tatum, de 27 años, se lesionó durante la derrota de los Celtics en el cuarto partido de semifinales de la Conferencia Este ante los New York Knicks y se sometió a una cirugía el 13 de mayo.

Sorprendió a muchos en septiembre cuando, en una entrevista con el programa Today Show de la NBC, declaró que no descartaba regresar esta temporada a la liga.

El seis veces All-Star de la NBA, bicampeón olímpico con Estados Unidos en Tokio en 2021 y París en 2024, ha asistido a la mayoría de los partidos de los Celtics esta temporada mientras continúa un proceso de rehabilitación que calificó de "agotador".

Los Celtics tienen récord de 34-19 y están empatados en el segundo lugar de la Conferencia Este con los New York Knicks a 5,5 juegos de los líderes, los Detroit Pistons.

Tatum declaró recientemente en el podcast The Pivot que sabía que un regreso a finales de temporada podría afectar la química en la alineación actual de Boston.

"Sí, podría ser diferente", dijo sobre su posible rol. "No he jugado con estos chicos ni con este grupo, pero (los Celtics) tienen muchos jugadores con un alto coeficiente intelectual. Me gusta considerarme uno de esos tipos de jugadores".

"Así que si eso se presentara, y si regresara, nosotros como profesionales lo resolveremos", destacó el astro.