Taylor Fritz, eliminado en la segunda ronda en Basilea

El estadounidense Taylor Fritz, número 4 del mundo y primer cabeza de serie, quedó eliminado este jueves en el torneo ATP 500 de Basilea (Suiza) al perder 6-3 y 6-4 ante el francés Ugo Humbert (24º) en la segunda ronda.

El tenista galo quebró el saque de su rival en el inicio de ambas mangas, para llevar la iniciativa en las dos y terminar sellando un triunfo en 1 hora y 19 minutos.

Fritz se mostró muy cansado en este partido, un día después de tener que batallar 2 horas y 36 minutos para eliminar el miércoles al monegasco Valentin Vacherot (39º), reciente campeón del Masters 1000 de Shanghái, en la primera ronda.

En cuartos de final, Humbert tendrá como rival a otro estadounidense, Reilly Opelka (62º).

La otra sorpresa del día en el torneo suizo indoor la dio el español Jaume Munar (42º), que derrotó 6-3 y 6-4 a otro estadounidense, Ben Shelton, sexto de la clasificación mundial y segundo cabeza de serie.

En cuartos de final, Munar se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (12º).

El miércoles se habían clasificado a cuartos el brasileño João Fonseca (46º) y el español Alejandro Davidovich (18º), que conocieron este jueves a sus rivales del viernes en esa ronda, que serán el canadiense Denis Shapovalov (23º) y el noruego Casper Ruud (11º), respectivamente.

Ruud venció en su duelo de segunda ronda a un veterano local, Stan Wawrinka (158º), por 6-4 y 7-6 (7/5).

-- Torneo ATP de Basilea

- Individuales - Segunda ronda:

Ugo Humbert (FRA) derrotó a Taylor Fritz (USA/N.1) 6-3, 6-4

Reilly Opelka (USA) a Botic van de Zandschulp (NED) 7-6 (7/5), 6-7 (7/9), 6-3

Casper Ruud (NOR/N.4) a Stanislas Wawrinka (SUI) 6-4, 7-6 (7/5)

Denis Shapovalov (CAN/N.9) a Valentin Royer (FRA) 7-6 (7/3), 6-2

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.5) a Marin Cilic (CRO) 7-6 (7/2), 7-6 (7/2)

Jaume Munar (ESP) a Ben Shelton (USA/N.2) 6-3, 6-4

./bds/dr/ag