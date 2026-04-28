"Tendré mis opciones", espera Jódar ante el duelo contra Sinner

El joven español Rafa Jódar consideró que puede tener opciones de ganar a Jannik Sinner el miércoles en cuartos del Masters 1000 de Madrid si encuentra su mejor nivel y hace las cosas bien.

"Es un partido muy duro. Intentaré dar mi mejor nivel", dijo Jódar en rueda de prensa, tras ganar este martes al checo Kit Kopriva por 7-5 y 6-0.

La nueva perla del tenis español espera entrar al partido contra el número uno del mundo "con la confianza de que tendré mis opciones si hago las cosas bien".

"Si estoy con una mentalidad buena y jugando un buen tenis durante todo el partido, pues a lo mejor se plantean esas opciones de que vaya bien el partido y, al final, me lo puedo llevar", dijo Jódar.

Ante la posibilidad de que se tenga que cerrar el techo de la Caja Mágica para el partido por la previsión de lluvias, Jódar consideró que "son cosas que no puedes controlar".

"Hay que intentar adaptarse y estar en la mejor forma posible", añadió.

Jódar, que desde su victoria en el ATP 250 de Marrakech se encuentra en una racha ascendente, aseguró que intenta no ver redes sociales y centrarse en el torneo.

"Lo que tengo que hacer es jugar al tenis y abstraerme un poco más de lo que está pasando alrededor", explicó Jódar en la rueda de prensa.

Después de que Jannik Sinner se quejara este martes de los horarios vespertinos y de noche en Madrid, Jódar se mostró más conciliador.

"Al final es una decisión de la organización. Si lo hacen es por un motivo", consideró el joven español, de 19 años, que el domingo acabó de madrugada su partido contra el brasileño João Fonseca.

"Creo que hay que adaptarse a las condiciones que pone el torneo", afirmó, insistiendo en que "al final es una condición similar para los dos jugadores. Entonces, hay que adaptarse y no pensar mucho".