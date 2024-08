Tercera victoria de etapa de Van Aert en la Vuelta-2024

Imperial, el belga Wout van Aert se apuntó un tercer triunfo parcial este martes, en la décima etapa de la Vuelta a España, en Baiona (Galicia), superando en la recta de meta al francés Quentin Pacher, su compañero de escapada durante más de 100 kilómetros.

Pacher probó suerte con un ataque a poco más de kilómetro y medio para la línea de llegada, pero el maillot verde, uno de los corredores más rápidos del pelotón, no le dio opción en los últimos kilómetros para confirmar su regreso en forma en esta 79ª edición de la Vuelta, en la que ya se había impuesto en Castelo Branco y Córdoba.

Los dos hombres terminaron la etapa en un duelo después de haber formado parte de una escapada de cinco corredores junto al español Marc Soler, el belga William Junior Lecerf y el neerlandés Juri Hollmann, que el pelotón, liderado por el Decathlon-AG2R La Mondiale, dejó irse a más de cinco minutos.

"No se da muy a menudo que pueda ganar cuando mi familia me visita en la carrera", afirmó Van Aert, de 29 años. "Mi objetivo era estar en la escapada, la verdad es que fue duro en la primera subida, estuve a punto de rendirme", confesó el corredor que está viviendo su debut en la Vuelta, luego de un Tour de Francia decepcionante en el que no logró ninguna victoria.

- O'Connor sigue líder -

Pacher, que aún busca su primera victoria en una prueba de prestigio, reconoció la superioridad de su rival belga: "Lo di todo, sin reflexionar, sólo puedo estar satisfecho porque me ha ganado un chico que simplemente fue más fuerte".

La ronda española sigue liderada por el australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), que llegó a meta junto al resto de aspirantes al maillot rojo a cinco minutos y medio del ganador del día.

Ese grupo estuvo encabezado por el ecuatoriano Jhonatan Narváez (INEOS), séptimo en meta.

O'Connor mantiene los 3 minutos y 53 segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic, y 4 minutos 32 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz.

Víctima de una caída el sábado, el italiano Giulio Ciccone, del equipo Lidlt-Trek, abandonó durante esta etapa llegada justo después del primer día de descanso de esta edición de la Vuelta.

El miércoles espera una etapa de media montaña con salida y llegada en el Campus Tecnológico Cortizo, en Padrón, con cuatro puertos puntuables en los 166,4 kilómetros de recorrido.