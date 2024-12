Arranca una nueva temporada del béisbol nacional, en enero próximo, y será un año más que el equipo de Colón no podrá jugar en su ‘feudo’: el estadio Roberto Mariano Bula. El coliseo lleva más de siete años en reconstrucción, y ha pasado un ‘infierno’ de adendas y modificaciones de contrato, lo que ha generado que la obra pase de $14.9 millones en su costo inicial, a unos $26 millones, y posiblemente termine en $32 millones, según el propio director de Pandeportes, Miguel Ordóñez. El funcionario afirmó, en una comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a mediados de diciembre, que el proyecto lleva un 62.08% de avance, y solicitó (y se le aprobó) a los diputados un traslado de partida por un monto de $4.7 millones, para poder realizar un finiquito de liquidación por mutuo acuerdo la actual constructora y comenzar desde el 2 de enero próximo a reanudar los trabajos con un nuevo contratista. “Si en nuestra administración no terminamos ese estadio, presentaré mi renuncia”, había señalado Ordóñez. Sus palabras han vuelto a reavivar el ánimo de dirigentes y otras figuras de la comunidad colonense de ver el estadio en pie. “Tengo esperanzas de que nos puedan terminar nuestro estadio, pues el octavo año que no tenemos coliseo y esperamos poder usarlo en el año 2026”, indicó Cristóbal López, presidente de la liga de béisbol de Colón. “Los peloteros que están en la Juvenil nunca han podido pisar un estadio reglamentario [en la provincia], porque cuando tumbaron ese estadio, ellos tenían como 7 u 8 años de edad, así que han tenido su proceso sin estadio”. Para el dirigente empresarial Michael Chen “la falta de un estadio adecuado ha limitado al equipo de Colón en el béisbol nacional, lo que genera frustración entre los aficionados y la comunidad”. Añadió que “esperamos que finalmente pueda ser entregado en el 2025 ya que el colonense no aguanta más atrasos y sinsabores”.