The Panama Championship 2026 reunirá a exponentes del golf profesional en Panamá

Por vigésima segunda edición, Panamá será sede de The Panama Championship 2026, torneo insignia del Korn Ferry Tour, principal circuito de desarrollo hacia el PGA Tour.



El certamen se disputará del 26 de enero al 1 de febrero en el Club de Golf de Panamá, en Cerro Viento, Ciudad de Panamá, y será la segunda parada del calendario 2026 del Korn Ferry Tour.

Para esta edición 2026, The Panama Championship contará con una bolsa total de premios de un millón de dólares, la más alta otorgada en un evento deportivo profesional en el país, y reunirá a 144 jugadores profesionales provenientes de distintas partes del mundo, consolidando su alcance global y su impacto deportivo y mediático.

La edición 2026 contará con la participación de dos golfistas panameños, Juan Pablo Motta y Lucas González, quienes representarán al país en este importante escenario internacional.

La realización de The Panama Championship no solo fortalece el desarrollo del golf en Panamá y la región, sino que también genera un impacto positivo en la proyección internacional del país, al recibir jugadores de diversas nacionalidades y contar con transmisiones que llevan el nombre de Panamá a una audiencia global.

En el ámbito local, el torneo será transmitido por COS, permitiendo que los aficionados puedan seguir la competencia desde todo el país.

Por vigésima segunda ocasión, Panamá se prepara para recibir a la élite emergente del golf mundial y para seguir escribiendo una historia de tradición, excelencia y proyección internacional a través de The Panama Championship 2026.

Torneo Pro Am y experiencia para el público

Como parte de las actividades de la semana del campeonato, el miércoles 28 de enero se celebrará el tradicional Torneo Pro Am, una de las jornadas más esperadas, donde golfistas profesionales comparten la cancha con invitados en un ambiente de cercanía, interacción y camaradería.

Además, The Panama Championship 2026 será de acceso gratuito para el público, ofreciendo una experiencia deportiva de primer nivel en un entorno familiar, pensada tanto para los amantes del golf como para quienes buscan disfrutar de un evento internacional en Panamá.