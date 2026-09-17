Thomas Christiansen define el objetivo de Panamá en su gira por Asia

El director técnico de la Selección Mayor de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró que la gira de tres partidos por el continente asiático servirá para impulsar el relevo generacional sin perder competitividad. “Tenemos una programación, una idea de lo que queremos hacer en estos tres partidos. Queremos ver, queremos hacer el cambio generacional, pero también queremos competir, queremos dar una buena imagen”, afirmó el estratega en conferencia de prensa tras anunciar la convocatoria, que incluye 10 rostros nuevos.

El técnico explicó que no es conveniente integrar a todos los jóvenes “de golpe”, ya que ello reduciría sus probabilidades de éxito. En ese sentido, señaló que el amistoso del 25 de septiembre ante India, en Bangalore, será el escenario ideal para otorgarles minutos antes de medirse a rivales de mayor exigencia como Nueva Zelanda, el 1 de octubre en Yokohama, y Japón o Ecuador, el 5 de octubre en Tokio.

Asimismo, destacó los llamados del plano local, el portero Marcos De León (Sporting San Miguelito) y el volante Daivis Murillo (Plaza Amador), por su evolución y lectura de juego.Christiansen también se refirió al presente de Adalberto Carrasquilla en Pumas de México y al acompañamiento anímico que brinda el cuerpo técnico a futbolistas con poca continuidad en sus clubes, como ocurrió previo al Mundial 2026 con “Fulo” y Harvey.

Subrayó que esta gira es clave para reencontrarse tras la Copa del Mundo, corregir aspectos tácticos y llegar en óptimas condiciones a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, programados para el 12 y 15 de noviembre, con la vuelta en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.