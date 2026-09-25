Tico se convierte en el entrenador de surf más exitoso de América

El costarricense, Diego Naranjo, se convirtió en el primer y único entrenador de Surf del continente americano que gana medallas en los cuatro eventos deportivos más importantes del Ciclo Olímpico, luego de uno de sus discípulos alcanzara la presea de oro en la modalidad de bodyboard de los XIII Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, Argentina.El nuevo éxito del tico se produjo como técnico de la Selección Nacional de Surf de Panamá que participa en esas justas en Argentina donde su pupilo, Edwin Núñez -oriundo de Pedasí, Provincia de Los Santos- alcanzó el primer lugar en bodyboard.La victoria en Argentina se suma a otros triunfos obtenidos por equipos de Naranjo en Juegos Deportivos Centroamericanos, Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Juegos deportivos Sudamericanos y Juegos Deportivos Panamericanos.