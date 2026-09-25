Tico se convierte en el entrenador de surf más exitoso de América

Ultima presea fue como entrenador de la Selección de Panamá en los Juegos Suramericanos 2026

La victoria en Argentina se suma a otros triunfos obtenidos por equipos de Naranjo en Juegos Deportivos Centroamericanos, Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Juegos deportivos Sudamericanos y Juegos Deportivos Panamericanos.

El nuevo éxito del tico se produjo como técnico de la Selección Nacional de Surf de Panamá que participa en esas justas en Argentina donde su pupilo, Edwin Núñez -oriundo de Pedasí, Provincia de Los Santos- alcanzó el primer lugar en bodyboard.

El costarricense, Diego Naranjo, se convirtió en el primer y único entrenador de Surf del continente americano que gana medallas en los cuatro eventos deportivos más importantes del Ciclo Olímpico, luego de uno de sus discípulos alcanzara la presea de oro en la modalidad de bodyboard de los XIII Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, Argentina.

Además, los dirigidos por Naranjo -vecino de Playa Jacó, Garabito, Puntarenas- han sumado preseas en los Juegos Deportivos Bolivarianos y los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Playa.

Hito histórico

La presencia en los medalleros de esas competencias convierte a Naranjo en el técnico más ganador de la historia del surf de América

Naranjo expresó que este nuevo paso en Argentina representa un “nuevo paso al frente luego de muchos años de trabajo y esfuerzo en varios países el mundo como Venezuela, Rusia, Panamá y; por supuesto, Costa Rica”.

“Estos logros fueron posibles gracias a que en los países de la región existe mucho talento para poder destacar en los escenarios internacionales, es cuestión de pulirlo y darle una buena dirección técnica”, resaltó Naranjo.

De acuerdo con el tico “el surf es una disciplina que requiere de mucha preparación dentro y fuera del agua, son muchas horas de perfeccionamiento de las estrategias y las maniobras”.

“En mi caso me gusta mantenerme actualizado, siempre estudiando las últimas tendencias en el campo del entrenamiento. Esa preparación es fundamental para alcanzar el éxito en las competencias con los equipos que uno presenta. Pienso que ese ha sido uno de los pilares para lograr todos estos éxitos”, relató Naranjo.

Los Juegos en Santa Fe están organizados por la Organización Deportiva Suramericana con el apoyo de la Municipalidad de Rosario, la Municipalidad de Santa Fe, Rafaela Gobierno Municipal y Santa Fe Provincia.

En el evento participan Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

* Fuente: Servicios Periodísticos Globales Spg S.A.