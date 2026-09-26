Tigst Assefa vuelve al maratón de Berlín en busca de otro récord

La etíope Tigst Assefa se siente preparada para dar "lo mejor de lo mejor" el domingo en el maratón de Berlín (06h45 GMT), donde hace tres años batió un récord del mundo que ha sido mejorado desde entonces.

Aquel 24 de septiembre de 2023, Assefa vivió el día más importante de su carrera al ganar en la capital alemana con un crono de 2h11:53, en su día el mejor de la historia y actualmente el tercero de todos los tiempos.

El tiempo de 2h15:41 que consiguió Assefa el pasado abril en Londres es el récord mundial en una carrera únicamente femenina, pero ese tiempo es sensiblemente inferior al del récord mundial absoluto actual en la categoría femenina, los 2h09:56 firmados por la keniana Ruth Chepngetich en Chicago en 2024.

Este resultado quedó bajo la sombra de la sospecha después de que Chepngetich fuera suspendida tres años en 2025 por contravenir las normas antidopaje.

- "No retroceder" -

Assefa, de 29 años, tiene ahora una nueva oportunidad de escribir otra página de la historia y dar un nuevo impulso a su deporte, dándole titulares por un motivo positivo.

"No sé qué pasará el domingo. Pero me he preparado muy bien. Lo que voy a intentar es mejorar mi mejor rendimiento y no retroceder", dijo Assefa a los periodistas el jueves.

"No estoy segura de lo que va a pasar. Pero estoy lista para dar lo mejor de lo mejor, rebajar mi mejor tiempo", apuntó.

La keniana Rosemary Wanjiru, que tiene como mejor marca personal 2h16:28, se presenta como la principal rival de Assefa el domingo, pero la etíope es consciente de que su principal rival serán sus propios límites.

De entrada, los focos se dirigen sin dudas hacia ella, sobre todo desde que en agosto se declaró baja para este maratón el plusmarquista mundial masculino de maratón, el keniano Sabastian Sawe, que fue el ganador en Berlín el año pasado.

Assefa se impuso ya en su debut en la capital alemana en 2022, en su segundo maratón, y un año más tarde revalidó el triunfo ya con aquel récord mundial.

"No puedo expresar con palabras el enorme placer que supone estar aquí de nuevo por tercera vez. Empecé con éxito en Berlín y espero seguir teniendo éxito aquí", aseveró.

Su carrera ha sido fulgurante, desde sus inicios como mediofondista.

Después de no correr dos años por la pandemia de covid-19, reapareció ya como maratoniana y en su primer maratón, en Valencia (España) en 2022, fue séptima, antes de que Berlín le consagrara en 2022 y 2023 como uno de los grandes nombres de esta distancia mítica del atletismo.

- Una ciudad de récords -

Berlín, donde la carrera se disputa en el inicio del otoño europeo con unas condiciones habitualmente agradables, es considerado el más rápido de los grandes maratones y un escenario favorable para conseguir grandes cronos.

El récord mundial se ha batido allí en trece ocasiones, lo que convierte a la capital alemana en el lugar donde más veces se ha logrado.

Ocho de los últimos diez récords mundiales masculinos se han dado allí, aunque el actualmente vigente, el de 1h59:30 de Sawe, fue conseguido en abril de este año en Londres.

"Esta carrera es muy buena para los atletas", indicó Assefa el jueves.

"No hay grandes subidas. Cuando corrí aquí la última vez el clima fue bueno. Y, por encima de todo, había muchos espectadores que me ayudaron a llegar a la meta", aseveró.