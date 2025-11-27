Tiro Deportivo avanza en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con destacada participación panameña

La delegación panameña de tiro deportivo continuó su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde los atletas compitieron en la modalidad de escopeta, prueba Trap Individual.

En la rama masculina, Eduardo Taylor cerró su participación con 65 aciertos de 75 posibles en su primer día de competencia. En la segunda jornada impactó 45 de 50 platos, para un acumulado de 110 sobre 125 y la posición 11 en el sumario general, resultado que no le permitió avanzar a la final.

Por su parte, Patricia González logró 48 de 75 aciertos en la primera ronda y 37 de 50 en la segunda, lo que le aseguró el sexto lugar y el pase a la final. En la etapa decisiva consiguió 19 de 30 platos, finalizando en el quinto puesto.

La delegación panameña volverá a competir mañana en la modalidad Trap Mixto.