"Todavía no me lo creo", admite Del Toro tras ganar etapa en el Tour

El ciclismo mexicano Isaac Del Toro no ocultaba sentirse tan feliz como sorprendido tras su victoria este domingo en la segunda etapa del Tour de Francia, en Barcelona, donde cruzó primero la línea ayudado por su compañero y líder del UAE, Tadej Pogacar.

Es la primera victoria en la prestigiosa ronda francesa para el corredor de 22 años, uno de los más prometedores del pelotón.

"Esto significa mucho. No podéis ni imaginar todo el trabajo que hace falta para llegar a un resultado así", declaró Del Toro a los periodistas tras cruzar la meta.

"Todavía no me lo creo, esto que acabo de conseguir. Es simplemente increíble", añadió este ciclista, que llega al Tour en principio como lugarteniente de Pogacar, cuatro veces ganador de esta carrera, incluidas las dos últimas.

La meta de la segunda etapa fue en la colina de Montjuïc, corazón de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y allí el UAE activó un plan que inicialmente debía permitir la victoria de Pogacar pero que finalmente terminó con la victoria de Del Toro, en un desenlace en el que el esloveno quiso hacer un reconocimiento a su compañero al no pelear por este triunfo parcial.

"Teníamos un plan para Tadej y yo lo he seguido. Pero al final teníamos un margen más amplio (de lo previsto respecto a otros corredores), así que fui a tope hasta la meta", explicó.

En los últimos hectómetros, Pogacar se giró en varias ocasiones para comprobar que no venía ningún otro corredor y decidió en ese momento que el triunfo de etapa debía ser para Del Toro.

Solo el belga Remco Evenepoel y el líder de la general, el danés Jonas Vingegaard, llegaron al final a conseguir entrar con el mismo tiempo, siendo tercero y cuarto respectivamente.

"Estoy muy orgulloso de haber llegado al nivel que me permita vivir este tipo de situaciones", destacó Del Toro, que es ahora cuarto en la clasificación general, a 16 segundos del líder Vingegaard.

Pogacar es segundo, a seis segundos del danés, su teórico gran rival por el título en este Tour.