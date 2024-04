Tom Brady abre una puerta a un posible regreso a la NFL

Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, dijo este jueves que consideraría salir de su retiro si se lo propusiera un equipo en crisis por lesiones.

En una aparición en el podcast "Deep Cut", la exestrella de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers fue preguntado si evaluaría regresar a la competición si le llamaran para sustituir a un 'quarteback' lesionado.

"No me opongo a esto", respondió Brady, que incluso nombró a dos equipos para ese escenario, los Patriots y Las Vegas Raiders, franquicia de la que quiere convertirse en dueño minoritario.

"No sé si me dejarían si me convierto en propietario de un equipo de la NFL (pero) siempre estaré en buena forma, siempre seré capaz de lanzar el balón", subrayó Brady, de 46 años.

El californiano jugó 20 temporadas en la liga de football americano (NFL) en las que conquistó un récord de siete títulos del Super Bowl, seis de ellos con los Patriots y un último con los Buccaneers en 2021.

A inicios de 2022, el 'quarterback' ya dio marcha atrás a un primer anuncio de retiro y jugó una temporada más con los Buccaneers.

En febrero de 2023, Brady dijo que se retiraba "para siempre" y desde entonces desmintió varios rumores sobre un posible regreso.

El exmariscal de campo debe comenzar la próxima temporada su nueva labor como comentarista de la cadena Fox, con la que firmó un lucrativo contrato.

"Amo tener el reto de intentar algo diferente en mi vida", dijo Brady sobre su nuevo rol. "Será desafiante para mí en varios aspectos".