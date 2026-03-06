Torneo de flag football con Tom Brady se muda a EEUU por guerra en Oriente Medio, según medios

El torneo de flag football estelarizado por el legendario Tom Brady se trasladará de Arabia Saudita a Los Ángeles debido a la actual guerra regional en Oriente Medio, informaron este viernes medios estadounidenses.

Brady, retirado y siete veces campeón del Super Bowl, tenía previsto saltar al campo para el Fanatics Flag Football Classic, en el Kingdom Arena de Riad, secundado por estrellas vigentes de la NFL como Saquon Barkley y Christian McCaffrey.

Sin embargo, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de represalia de Teherán en la región del Golfo han obligado a replantear la sede del torneo, que ahora se celebrará el 21 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles, según informó The Athletic.

El conflicto ha conmocionado también al mundo del deporte. Hay incertidumbre sobre la participación de Irán en el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, coorganizado por Estados Unidos a mitad de año, y han sido cancelados los torneos de tenis en Emiratos Árabes Unidos.

Además, las próximas carreras de Fórmula 1 en Oriente Medio también podrían estar en duda, mientras que, según se informa, el golfista español Jon Rahm proporcionó un jet privado a sus colegas del LIV que se quedaron varados en Dubái, justo a tiempo para el torneo de esta semana en Hong Kong.

El Fanatics Flag Football Classic forma parte de una estrategia para exportar al extranjero la variante sin tacleos del football americano.

El flag football debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sean Payton, Kyle Shanahan y Pete Carroll serán los entrenadores de los tres equipos que participarán en el torneo de este mes, patrocinado por Arabia Saudí, con el comediante Kevin Hart como anfitrión.

Los organizadores no respondieron de inmediato a la solicitud de la AFP para comentar sobre la reubicación, que también fue reportada por NFL.com.