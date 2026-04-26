Toronto iguala 2-2 su serie de playoffs de NBA ante Cleveland

Los Toronto Raptors se impusieron este domingo en casa a los Cleveland Cavaliers por 93-89 e igualaron a 2-2 la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, que se disputa al mejor de siete partidos.

El reñido encuentro se caracterizó por la gran falta de acierto de ambos equipos, que en ningún momento estuvieron separados por más de nueve puntos.

Los Cavs de James Harden (20 puntos) tenían una ventaja de ocho puntos a mediados del último cuarto, pero fallaron en el final del partido ante Brandon Ingram y Scottie Barnes, autores de 23 puntos cada uno.

"Lo deseábamos con tantas ganas", dijo Barnes, que además sumó nueve rebotes y seis asistencias, a la cadena ESPN. "Tenemos hambre. Estamos luchando".

Los Raptors superaron un desastroso rendimiento en los tiros de tres puntos (4 de 30, un 13% de efectividad) para igualar la serie antes del quinto partido, que se disputará el miércoles en Cleveland, Ohio.

El equipo local ha ganado todos los partidos hasta ahora.