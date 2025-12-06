Toronto y New Jersey, las sedes de los primeros partidos de Panamá en el Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Aficionado (FIFA) dio a conocer las sedes donde la Selección Nacional de Panamá disputará sus primeros encuentros de la Copa Mundial 2026, marcando así el inicio de la preparación logística y deportiva del equipo canalero.

Según la designación oficial, Panamá jugará sus dos primeros partidos de la fase de grupos en Toronto, Canadá, una plaza que el plantel ya conoce y que representa una ventaja estratégica. El cierre de la fase inicial será en New York, Estados Unidos, específicamente en el estadio de New Jersey, escenario que también albergará la final del torneo.

El director técnico Thomas Christiansen destacó que esta confirmación era algo que el cuerpo técnico ya contemplaba. “Estamos a la espera de todo el espectáculo que será este mundial. Es muy importante para nosotros tener dos partidos en el mismo estadio en Toronto, un campo que conocemos. El tercero en New Jersey también es muy interesante porque ahí se jugará la final y nos podemos ir preparando”, afirmó Christiansen.

Por su parte, el gerente de selecciones, Christian Núñez, adelantó que las sedes cambian el enfoque logístico de inmediato. Explicó que la Federación Panameña de Fútbol evalúa establecer un campamento base cercano a Toronto o incluso dentro de la misma ciudad, para facilitar los desplazamientos y la aclimatación del plantel. “Apuntamos a realizar este proceso e iniciamos con la visita mañana”, informó.