Tras alcanzar la cima del tenis juntos, Alcaraz y Ferrero separan caminos

Tras siete años de colaboración en los que Carlos Alcaraz ha pasado de promesa del tenis a estrella consagrada, el murciano anunció este miércoles la separación con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que le ha acompañado a lo largo de toda su carrera profesional.

"Es muy difícil para mí escribir este post... Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", anunció el tenista murciano de 22 años en sus perfiles de X e Instagram.

Ferrero, de 45 años, colgó la raqueta en 2012, y desde 2018, en su academia de Villena, ha sido el entrenador de Alcaraz, que tenía entonces 15 años.

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", reconoció el murciano.

Desde el debut de "Carlitos" en el circuito principal ATP en 2020 hasta el título en el Abierto de Tokio el pasado mes de septiembre, el último por ahora de los 24 trofeos conquistados por Alcaraz, Ferrero siempre ha acompañado a su pupilo.

Un palmarés en el que brillan seis títulos de Grand Slam: dos US Open (2022, 2025), dos Roland Garros (2024, 2025) y dos Wimbledon (2023, 2024). La separación llega además semanas después de que Alcaraz se asegurase acabar el año 2025 como número 1 del ranking ATP.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", recordó Alcaraz, en un texto que iba acompañado de varias imágenes de su carrera junto a Ferrero.

Una carrera exitosa que se bifurca antes del año 2026, un tiempo "de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos".

"Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. ¡Gracias por todo, Juanki!", se despidió Alcaraz.

- "Me hubiera gustado seguir" -

La semana pasada, Juan Carlos Ferrero y Samuel López, que compartieron el puesto de entrenador de Alcaraz a lo largo de 2025, recibieron el premio ATP a "Entrenador del año".

Ferrero, que había ganado ya ese distintivo de forma individual en 2022, es el único entrenador en haber recibido dos veces ese premio, recordó el miércoles la ATP.

"Hoy es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas (...) Gracias, Carlos, por la confianza, el esfuerzo, y por hacer que tu forma de competir me haya hecho sentir tan especial", declaró Ferrero en su propia cuenta de Instagram.

"Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse", concluyó el exnúmero 1 mundial sobre su propia despedida.

Según la prensa española, Samuel López, de 55 años, debería continuar en solitario como entrenador de Alcaraz.