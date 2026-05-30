Tras Sinner, Juanma Cerúndolo vence a Landaluce y sigue su aventura en Roland Garros

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, verdugo el jueves del número uno mundial Jannik Sinner, sigue sin despertar de su sueño en Roland Garros y selló este sábado su boleto a octavos de final, tras ganar un duro partido de cinco sets a la joven promesa española Martín Landaluce.

La victoria de Juanma Cerúndolo fue en el super tie-break del quinto set, para imponerse 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (10/8), en un choque de tercera ronda de 5 horas y 58 minutos de apasionante y extenuante duelo.

Después de la derrota en este sábado de su hermano mayor Francisco Cerúndolo y de Francisco Comesaña, queda además como única presencia de Argentina en los cuadros individuales de Roland Garros, donde el viernes habían quedado eliminados los otros dos tenistas que habían llegado a la tercera ronda, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra.

Para el pequeño de los Cerúndolo, 56º del mundo, este Roland Garros está siendo por ahora un cuento de hadas.

Atrajo la atención mundial con su inesperado triunfo sobre un Sinner que parecía ultrafavorito al título este año en el polvo de ladrillo de París y ahora demostró una enorme sangre fría ante la frescura de un Landaluce que, a sus 20 años, es señalado como uno de los jóvenes que apuntan más alto.

Juanma Cerúndolo, de 24 años, no había superado nunca la segunda ronda en un Grand Slam, por lo sigue abriendo nuevos caminos y sueña ahora con elevar todavía más su techo.

Tendrá como rival en octavos, el lunes, al italiano Matteo Berrettini (30 años, 105º), que también llegará al partido después de un largo partido de tercera ronda que ganó igualmente en el super tie-break del quinto set, en su caso al también argentino Comesaña.

Landaluce (69º del mundo), cuartofinalista este año en los Masters 1000 de Miami y Roma, transmitió muy buenas sensaciones pero no pudo seguir el paso de sus compatriotas Rafa Jódar y Pablo Carreño, los dos únicos españoles presentes este año en octavos en Roland Garros, donde precisamente se enfrentarán el domingo en busca del pase a cuartos.