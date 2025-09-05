Tres certezas y una duda en un Brasil en alza con Ancelotti

Con la vista puesta en el Mundial de 2026, el Brasil de Carlo Ancelotti sigue en alza, con tres grandes certezas y una duda: el futuro de Neymar.

Única pentacampeona del mundo, la Seleção estuvo de fiesta el jueves en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, al golear 3-0 al colista y eliminado Chile en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana.

Todo le salió bien a Ancelotti, quien con la tranquilidad de tener la clasificación garantizada probaba novedades.

El italiano seguirá experimentando el martes en la visita de Brasil a Bolivia en la jornada final, con el desafío extra que representan los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

Por lo pronto, se declara "satisfecho". Y no es poco frente al reto que asumió: el de una Canarinha que rumbo a la Copa del Mundo sufrió reveses históricos y una irregularidad preocupante.

- Primera certeza: amplio menú -

Seis futbolistas que vieron acción en Rio aparecieron por primera vez en la lista de Ancelotti, que inició su ciclo en junio: Gabriel Magalhães, Douglas Santos y João Pedro como titulares y Luiz Henrique, Lucas Paquetá y Kaio Jorge como suplentes.

Paquetá, con el gol del 2-0, y Luiz Henrique, con una asistencia y un remate al travesaño que derivó en la anotación de Bruno Guimarães para el 3-0, fueron decisivos.

"Muy feliz de volver a vestir esta camiseta y poder ayudar, como siempre hice", festejó en zona mixta el mediocampista del West Ham inglés, que reaparecía con la Canarinha tras haber sido absuelto en un escándalo de apuestas.

Luiz Henrique fue clave para completar la goleada, tras el 1-0 firmado por Estêvão.

"No tiene precio oír a 57.000 aficionados en el Maracaná gritando mi nombre", manifestó el extremo del Zenit de San Petersburgo.

Con Neymar aún ausente y Vinícius Júnior liberado de la convocatoria por Ancelotti para darle descanso, las alternativas probaron que pueden dar alegrías a la torcida.

- Segunda certeza: la eclosión de Estêvão -

A sus 18 años, Estêvão es una de las grandes promesas de la inagotable cantera de Brasil.

Brilla en su llegada a Inglaterra con el Chelsea -procedente del Palmeiras- y el jueves consiguió su primer gol con la Canarinha en su sexto partido internacional.

"Ha entrado muy bien a la Premier League, que no es una liga fácil, y en el partido de hoy lo ha hecho muy bien", le aplaudió en rueda de prensa Ancelotti, que resaltó su potencial de crecimiento para "ayudar más al equipo".

En las filas de los Blues, el joven extremo coincide con sus compañeros de selección João Pedro y Andrey Santos.

"Estamos ayudando" a su "adaptación", resaltó João Pedro, recordando las dificultades que él mismo tuvo en sus primeros pasos en el fútbol inglés con el Watford y luego con el Brighton & Hove Albion.

- Tercera certeza: seguridad -

Muchos de los problemas que le costaron el cargo al antecesor de Ancelotti, Dorival Júnior, pasaron por la fragilidad defensiva de Brasil.

Con Carletto, la Canarinha dio un giro.

Alisson no ha encajado goles en los tres encuentros dirigidos por el italiano y el regreso del veterano mediocentro Casemiro, con un buen nivel ratificado el jueves, ha sido un movimiento que dio el punto de equilibrio que echaba en falta el Scratch.

- La duda: Neymar -

"¡Vamos, Brasil!", publicó Neymar en Instagram con una foto de la pantalla de un televisor con una toma del Maracaná.

Cuando la máquina funciona, la pregunta es inevitable: ¿el crack de 33 años es una pieza que encaja en los engranajes?

Ausente principalmente por lesiones desde octubre de 2023 en la selección brasileña, la posibilidad de su regreso se había barajado, pero Ancelotti la pospuso.

"Nadie puede cuestionar a Neymar a nivel técnico, lo que estamos evaluando cada día, en cada juego, es su condición física", explicó el miércoles el director técnico.

Neymar es el máximo goleador histórico de la Seleção, con 79 dianas en 128 presentaciones como internacional.