Tres exjugadores de rugby juzgados en apelación en Francia por violación

Tres exjugadores del campeonato francés de rugby (Top 14), condenados en primera instancia por la violación de una estudiante tras un partido del Grenoble en 2017, serán juzgados en apelación a puerta cerrada a partir del miércoles.

A finales de 2024, casi ocho años después de los hechos, el francés Loïck Jammes y el irlandés Denis Coulson, fueron condenados en primera instancia a 14 años de cárcel, y el neozelandés Rory Grice a 12 años por "violación en grupo".

Los tres se encuentran actualmente en detención y serán juzgados en Agulema (suroeste) a partir del miércoles y hasta el 3 de abril.

Otros dos compañeros del equipo que presenciaron la escena sin intervenir, el irlandés Chris Farrell y el neozelandés Dylan Hayes, no recurrieron su condena en primera instancia: cuatro años de prisión, de los cuales dos con suspensión de pena, para el primero, y dos años de prisión en suspenso para el segundo.

El 12 de marzo de 2017, la víctima, que entonces tenía 20 años, abandonó entre lágrimas un hotel de Mérignac, cerca de Burdeos (suroeste), donde se alojaban los jugadores de Grenoble tras su derrota contra el Union Bordeaux-Bègles.

En su denuncia, la estudiante, que ahora es magistrada, declaró haber seguido a unos jugadores de rugby a una discoteca durante una noche muy alcoholizada, sin recordar lo que ocurrió después.

En su denuncia, explicó que se despertó al día siguiente desnuda sobre una cama, con una muleta introducida en la vagina, rodeada de dos hombres desnudos y otros vestidos.

"Nueve años después de los hechos sigue sin superar lo ocurrido", declaró su abogado Grégoire Mouly.

Durante el juicio, que a petición de los acusados se celebró a puerta cerrada, al igual que ocurrirá con el proceso en apelación, los tres jugadores de rugby aseguraron que fueron relaciones consentidas, apoyándose en un vídeo grabado por uno de ellos.

"No podían percibir que ella no consentía. Todos estaban alcoholizados y nunca la forzaron a nada, ahí radica toda la dificultad del caso", estimó en declaraciones a la AFP la abogada Corinne Dreyfus-Schmidt, defensora de Denis Coulson, para quien la pena impuesta en 2024 es "irrazonable y excesiva" contra "un chico que no presenta peligrosidad alguna".

Para las partes civiles, en cambio, el vídeo aportado por la defensa muestra a la víctima "en un estado disociativo, en piloto automático, según los peritos psiquiátricos", y la introducción de objetos en su cuerpo — un plátano y una botella de agua — "casi puede equipararse a actos de tortura" y confirma la violación en grupo, declaró la abogada Gaessy Gros.