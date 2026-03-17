Tres lesionados en una semana: El Bayern y su penuria de porteros ante el Atalanta

Con tres porteros lesionados en una semana, el Bayern Múnich recibe el miércoles (20h00 GMT) al Atalanta en la vuelta de octavos de la Champions para defender la confortable renta que consiguió en la ida (6-1) y con la posibilidad de tener que contar con un arquero de 16 años.

En una sucesión de contratiempos, el técnico del Bayern Vincent Kompany se ha visto privado de sus tres arqueros entre el 6 y el 14 de marzo.

El primero en caer fue la leyenda Manuel Neuer, que cumplirá 40 años a finales de mes, al volver a sentir dolor en el gemelo izquierdo en la victoria 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach.

El número 1 en la portería del Bayern, que reaparecía tras una rotura muscular en ese mismo gemelo el 14 de febrero, tuvo que dejar su sitio en el descanso a Jonas Urbig.

Cuatro días más tarde, al final del partido ante el Atalanta en Bérgamo, la cabeza de Urbig (22 años) chocó violentamente contra las piernas de un delantero, en la acción que desembocó en el único gol del equipo local. Resultado: una conmoción cerebral que le obligó a ceder su lugar a Sven Ulreich el sábado en Leverkusen.

Tras una gran actuación que permitió a un Bayern reducido a nueve jugadores llevarse un punto (1-1), Ulreich sintió una molestia, y los exámenes revelaron una rotura en los aductores del muslo derecho, con una baja estimada en seis semanas, según el periódico alemán Bild.

Antes del desplazamiento a Leverkusen, Kompany contaba con el regreso de Neuer después de la ventana internacional de finales de marzo.

La buena noticia llegó el lunes, con Urbig entrenándose con el equipo, pero no está asegurado que sea titular ya este miércoles contra el Atalanta.

- ¿Un arquero de 16 años? -

Si el regreso de Urbig tuviera que retrasarse, las soluciones que se le ofrecen a Kompany son bastante limitadas, porque el habitual número 1 del filial del Bayern, Leon Klanac (19 años), también está lesionado e indisponible desde principios de diciembre.

Quedan sanos dos de los seis porteros inscritos por el Bayern ante la UEFA para la Liga de Campeones: Jannis Bärtl, de 19 años y que defiende la portería del filial en ausencia de Klanac, y Leonard Prescott, número 1 en el equipo sub-19 y que puede convertirse, con 16 años y 175 días, en el jugador más joven del gigante bávaro en la Champions.

Además de estas lesiones de guardametas, Kompany tendrá que arreglárselas sin Joshua Kimmich y Michael Olise, sancionados por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que los defensas Dayot Upamecano y Konrad Laimer están amenazados de suspensión para una potencial ida de cuartos de final en caso de ser amonestados el miércoles (los contadores se pondrán a cero después de los cuartos de final).

El Atalanta, que arrancó un empate en el campo del Inter en la Serie A el sábado (1-1), es consciente de la dificultad de la tarea, "una montaña que escalar", según su entrenador Raffaelle Palladino.

"Iremos a jugar este partido sabiendo que nos enfrentamos a un gran equipo y queremos intentar ser competitivos. También quiero dar minutos a quienes tuvieron menos en el partido de ida", añadió.