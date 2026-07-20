Tres preguntas para la tercera y decisiva semana del Tour de Francia

¿Con qué ventaja llegará Tadej Pogacar al final? ¿Ha doblegado Remco Evenepoel a Florian Lipowitz? ¿Quién se llevará los maillots distintivos? Tres preguntas para la tercera semana del Tour de Francia, que arranca el martes con una contrarreloj entre Evian y Thonon-Les-Bains.

. ¿Con qué ventaja ganará Pogacar?

El abandono por caída de Jonas Vingegaard el domingo fue un doloroso recuerdo de que nada está ya ganado en el Tour. Pero incluso si se acercan las temibles etapas de los Alpes, es difícil imaginar un contexto en el que Pogacar no logre su quinto Tour de Francia, salvo una caída del esloveno.

La hegemonía del líder del Team UAE, que cuenta con un colchón de cinco minutos sobre el belga Remco Evenepoel, podría acercarse a las de Eddy Merckx en 1969 (17:54 minutos de ventaja sobre Roger Pingeon) o Bernard Hinault en 1981 (14:34 minutos sobre Lucien Van Impe).

Al final, lo único que podría frenarlo es su voluntad por ayudar a su discípulo, el mexicano Isaac Del Toro, a ganar etapas y subir al podio. Una decisión que ya le ha privado de ganar dos etapas, en Montjuic y en el Plateau de Solaison, quedando a cuatro del récord de ocho etapas ganadas en una sola edición.

. ¿Se ha erigido Evenepoel como único líder?

La estrategia de contar con dos líderes de la formación Red Bull Bora se inclina de momento hacia Evenepoel, que el domingo aumentó en un minuto su distancia sobre Florian Lipowitz y que el martes, en la contrarreloj, debería ampliar ese margen, en una disciplina que el belga domina y en la que el alemán no brilla especialmente.

Las oportunidades de Lipowitz pasarán por las etapas de montaña y los puertos encadenados y, aunque parece haber quedado ya en un segundo rango, puede reconvertirse en lugarteniente de lujo para el belga.

De momento, la formación Red Bull Bora aseguran que de momento ese no es el plan, pero Lipowitz, de carácter reservado, si ha dicho estar "preparado para ayudar" a Evenepoel.

. ¿Quiénes ganarán los diferentes maillots?

Más allá de la clasificación general, Pogacar lidera también la de montaña por delante de Valentin Paret-Peintre, que busca acumular puntos en los primeros puertos del día pero que de momento no ha sido capaz de seguir a los mejores en los tramos finales.

El maillot verde de la clasificación por puntos pertenece al danés Mads Pedersen (417), amenazado sin embargo por Jasper Philipsen (386) y Biniam Girmay (361). El mejor esprinter del Tour, Tim Merlier, vencedor de tres etapas, abandonó el domingo.

También son emocionantes las luchas por el maillot blanco al mejor joven, que se disputarán Del Toro (22 años), el francés Paul Seixas (19 años) y Juan Ayuso (23 años), y la del podio, para acompañar a Pogacar en París.