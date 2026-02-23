Deportes

Triunfo final para Romeo en Vuelta a Andalucía, última etapa para Pidcock

AFP
23 de febrero de 2026

El campeón de España, Iván Romeo, se adjudicó el domingo en Lucena la Vuelta a Andalucía al término de la quinta y última etapa, que fue para el británico Tom Pidcock.

El doble campeón olímpico de bicicleta de montaña (2020, 2024) atacó a un kilómetro de la cima del Alto de la Primera Cruz, a cinco km de meta, para imponerse en solitario por delante del suizo Jan Christen.

Romeo, sexto en un grupo de perseguidores que se quedó a 15 segundos del ganador, conservó su maillot de líder, con siete segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund.

El ciclista del Movistar Team logró a sus 22 años la quinta victoria de su carrera. El año pasado ya se había distinguido al imponerse en la tercera etapa del Critérium del Dauphiné, en Charantonnay.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR