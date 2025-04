Tsunoda, un notable debut con Red Bull pero aún con mucho por demostrar

El japonés Yuki Tsunoda, en el centro de los focos desde que tomase el volante del neozelandés Liam Lawson en Red Bull -despedido tras dos carreras- ha aprobado en su debut con la escudería austríaca en F1 este viernes en Suzuka, pero aún le queda mucho por demostrar.

Dejado de lado en diciembre por la escudería británica -que eligió a Lawson- para convertirse en compañero del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen tras la salida del mexicano Sergio Pérez, el nipón empieza a saborear su revancha, y lo hace delante de su público.

Este viernes, bajo un sol primaveral, Tsunoda no sucumbió a la presión de saberse el más observado.

Con su sexto puesto en la primera sesión de libres, justo por detrás de su ilustre compañero, que sólo le superó por 107 milésimas, el japonés demostró tener el nivel para pilotar el imprevisible monoplaza Red Bull que tanto anhelaba.

"El coche me pareció bastante interesante (...) Fue una buena sesión", declaró el nipón en la radio del equipo tras el primer contacto serio con la pista del fin de semana.

- "Confío en el coche" -

La segunda sesión, en cambio, no permitió realmente a Tsunoda proseguir con la adaptación al monoplaza.

Interrumpida en cuatro ocasiones, los pilotos apenas dispusieron de 20 minutos sobre el asfalto, y el japonés no pudo completar una vuelta rápida y terminó 18º.

"Pudo haber sido mejor, pero al menos aprendí mucho del coche hoy (viernes). Tengo confianza en el coche", subrayó.

Ya popular en su país, Tsunoda, el piloto con menos altura del paddock con su 1,59 m, se acerca a la categoría de héroe nacional desde que se uniese a la prestigiosa escudería de Fórmula 1, una cota nunca alcanzada por un piloto japonés.

Antes de su segunda sesión de libres con Red Bull el viernes, necesitó casi un minuto para recorrer escasos diez metros para llegar al garaje de su nuevo equipo.

Vestido con el mono de Red Bull, Tsunoda tuvo que atravesar una masa de aficionados que rugió al ver al piloto de 24 años.

Aunque su debut del viernes fue ilusionante, queda lo más difícil por delante para Tsunoda. Sólo el tiempo dirá si es capaz de mantener la comparación con Verstappen.

- Escrutado -

Muchos pilotos antes que él comprobaron que no siempre es fácil compartir equipo con el talentoso neerlandés, como el propio 'Checo' Pérez o el francés Pierre Gasly, quien coincidió con Tsunoda durante dos años en AlphaTauri (2021-2022).

El piloto galo fue despedido por Red Bull a mitad de la temporada 2019, y relegado a Toro Rosso, la hermana pequeña de la escudería austríaca.

"Le llamé en cuanto lo supe para compartir mi experiencia y darle consejos", explicó Gasly a la AFP este jueves. Tsunoda corroboró sus palabras y dio las gracias públicamente a su amigo en conferencia de prensa.

"Creía sinceramente que él tendría el volante a final de año porque siempre dije que era muy rápido. ¿Tiene nivel para rendir en Red Bull? Sí. ¿Funcionará? No lo sé, porque depende de muchos factores", prosiguió.

Tsunoda está avisado: en Red Bull será escrutado y no contará con derecho al error. Su contrato concluye a final de año y a la escudería no le temblará el pulso para deshacerse de él si no llegasen los resultados.