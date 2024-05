"Tuve muchos altibajos mentalmente", admite Alcaraz

El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, admitió que tuvo "muchos altibajos mentalmente" durante el partido que ganó en cuatro sets (6-3, 6-3, 2-6 y 6-2) al neerlandés Jesper De Jong (176º), este miércoles en la segunda ronda de Roland Garros.

"Ha sido un partido con muchos altibajos mentalmente por mi parte", señaló el tenista murciano, que tranquilizó sobre el estado de su antebrazo derecho, que tiene vendado y que le hizo ser baja en gran parte de la gira europea sobre tierra batida.

"El brazo está bien, no he notado nada. Este tipo de condiciones, con humedad, hace que la bola se vuelva muy grande y los puntos se hacen más largos. Eso me asustaba para el brazo, pero ha ido muy bien. Los altibajos no los achacó al brazo, me los achacó a mí. No hay otra", apuntó.

Alcaraz tuvo un bajón en su rendimiento en el tercer set y el principio del cuarto, con constantes pérdidas de su servicio, pero con 2-1 abajo en el inicio cuarto volvió de repente a encontrar su contundencia habitual para dejar el choque visto para sentencia gracias a cinco juegos seguidos ganados.

"No diría que estuve distraído, pero sí es verdad que me costó volver al partido, un set o un set y medio. Ya dijo Djokovic que es imposible estar de la primera a la última bola sin altibajos, pero si esos altibajos pueden durar un juego, pues mejor. Tienen que durar lo menos posible", aseguró, consciente de que "hay cosas por mejorar para la siguiente ronda".

"Cuanto menos tiempo pases en pista en estos torneos, mejor para recuperar físicamente. Pero tal y como vengo, no teniendo mucho ritmo, intentaremos mirar lo positivo. Esos momentos de nervios del partido, de jugar sets, me vienen mejor para ganar ritmo. Pero no sé si soy más o menos favorito después de este partido", valoró.

Alcaraz habló también de su compatriota Rafa Nadal. El lunes estuvo en la grada hasta el final siguiendo el partido que el mallorquín perdió contra el alemán Alexander Zverev en la primera ronda.

"Él ha dicho que ojalá no sea su último partido en Roland Garros, que va a intentar volver", apuntó. "Fue un partido muy bonito para ver. No había tenido oportunidad de ver a Rafa en Roland Garros y fue el primer partido que pude, es algo que quería vivir", señaló.