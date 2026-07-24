Tyson Fury gana por abandono ante Mariusz Wach en combate en Tailandia

El boxeador británico Tyson Fury, de casi 38 años, venció al polaco Mariusz Wach por abandono este viernes en Tailandia, en un combate de preparación antes de su esperado duelo con su compatriota Anthony Joshua este año.

En la pequeña sala para 1.500 espectadores del Max Muay Thai Stadium de Pattaya, Wach decidió renunciar a seguir la pelea antes del inicio del octavo asalto.

Fury (36 victorias, 1 nulo, 2 derrotas) consigue así su segunda victoria seguida después de ganar por decisión unánime al ruso Arslanbek Makhmudov en abril en Londres.

El Gypsy King anunció su retirada después de sufrir una segunda derrota seguida ante el campeón mundial ucraniano Oleksandr Usyk a finales de 2024 y pasó 2025 sin competir.

Decidió finalmente volver al ring y ahora genera una gran expectación la bautizada como "Batalla de Inglaterra", el combate previsto ante Joshua para este mismo año.

"No tengo la impresión de que el mundo haya visto lo mejor de Tyson Fury", declaró el exdoble campeón mundial de los pesados el miércoles en Pattaya, en la cuenta atrás para este combate.

Acostumbrado a llenar grandes recintos, Fury había elegido esta pequeña sala de reducido aforo, con 1.500 plazas VIP y los beneficios destinados a una asociación caritativa que trabaja con los niños desfavorecidos de Pattaya.

Esta pelea ante Wach (46 años, 39 victorias y ahora 14 derrotas) no fue retransmitida en directo por televisión, pero alimentará una docuserie que está preparando Netflix.

Por su parte, Anthony Joshua también pelea este fin de semana, el sábado en Arabia Saudita ante el albanés Kristian Prenga, en un primer combate desde el accidente de tráfico sufrido en diciembre en Nigeria, en el que resultó con heridas menores pero murieron dos amigos suyos.