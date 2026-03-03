Tyson guía a los Cavs ante la ausencia de Mitchell y superan a los Pistons

Los Cleveland Cavaliers se impusieron 113-109 sobre los Detroit Pistons este martes con una destacada actuación de Jaylon Tyson, autor de 22 puntos y cuatro asistencias en el Rocket Mortgage FieldHouse.

El encuentro, que en un eventual escenario de playoffs de la NBA podría repetirse, mostró a los Cavaliers capaces de construir una ventaja máxima de 11 puntos y, sobre todo, de cerrar el partido en los minutos finales, algo que no había ocurrido en el enfrentamiento previo entre ambos equipos.

"Es una victoria muy importante", comentó Evan Mobley. "Todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero este es un buen comienzo y debemos seguir mejorando a lo largo de la temporada".

Mobley dominó la zona pintada y fue clave en la recta decisiva del compromiso, en el que Cleveland no pudo contar con Jarrett Allen, quien abandonó el juego tras sufrir un golpe en la rodilla.

James Harden tuvo una noche discreta en el tiro al encestar solo el 29% de sus intentos (5 de 17), aunque aportó siete asistencias y cinco rebotes.

Por su parte, los Pistons, que llegaban tras ganar siete de sus últimos ocho partidos, tuvieron a Jalen Duren como máximo anotador con 24 puntos, mientras que la figura de Cade Cunningham registró un doble-doble de 10 puntos y 14 asistencias.

A pesar de la derrota, Detroit se mantiene en el primer lugar de la Conferencia Este con marca de 45-15, con una ventaja de cuatro juegos y medio sobre los Boston Celtics (41-20).

- Knicks acortan distancias en el Este -

Los New York Knicks alcanzaron su victoria número 40 de la temporada al derrotar 111-95 a los Toronto Raptors en el Scotiabank Arena.

El triunfo, combinado con la caída de Detroit, permite al equipo neoyorquino reducir la diferencia a seis juegos en la lucha por el liderato del Este.

El quinteto titular de los Knicks anotó en doble dígito, aunque el ataque fue liderado por Jalen Brunson, autor de 26 puntos.

"Todo comienza con la defensa", señaló Brunson. "Las cosas son más sencillas cuando el rival anota menos de 100 puntos; ellos juegan con mucha velocidad y son muy agresivos".

La defensa de Nueva York ha sido un factor diferencial al permitir menos de 100 puntos en 11 de los últimos 19 partidos.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó un nuevo doble-doble con 21 puntos y 13 rebotes, mientras que el puertorriqueño José Alvarado aportó cinco asistencias en 17 minutos.