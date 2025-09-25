U. de Chile-Lanús y Atlético Mineiro-Independiente del Valle, semifinales de la Sudamericana

La Universidad de Chile derrotó 2-1 a Alianza Lima el jueves en un estadio sin público y avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en la que enfrentará al sorprendente Lanús en duelo entre dos equipos que ya supieron ser campeones del torneo.

La otra semifinal la jugarán el Independiente del Valle y el Atlético Mineiro, el único equipo brasileño que sigue en carrera.

- A puertas cerradas -

En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo (norte de Chile), que lució triste, sin público por la sanción impuesta a La U, el equipo chileno acabó con el sueño de un Alianza Lima que este año se había transformado en un Matagigantes.

Los goles locales los convirtieron Lucas Assadi a los cinco minutos y Javier Altamirano a los 51, mientras que Alianza Lima descontó con el tanto de Erick Castillo (64').

La U. de Chile fue sancionada con 14 partidos internacionales -siete de local y siete de visitante- sin sus hinchas, tras los violentos enfrentamientos entre ellos y los del argentino Independiente en partido de octavos jugado en el sur de Buenos Aires en agosto.

La feroz pelea en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, dio la vuelta al mundo por su extrema brutalidad, causó 19 heridos y provocó la descalificación de los Diablos Rojos de la Sudamericana.

Por su parte, Alianza Lima se marcha con la frente en alto tras un 2025 en el que eliminó en marzo en la segunda fase de la Libertadores a Boca Juniors en La Bombonera, y en julio al Gremio en Porto Alegre en los playoffs para octavos de la Sudamericana.

Ahora, la Universidad de Chile, campeona de la Sudamericana en 2011 se cruzará con Lanús, que ganó el torneo en 2013 y llega envalentonado tras su Maracanazo del martes.

- Lanús, agrandado tras su Maracanazo -

El Granate se cargó en el templo del fútbol brasileño al Fluminense, semifinalista del Mundial de Clubes en julio y gran candidato al título.

Ambos equipos igualaron 1-1 y Lanús avanzó por su victoria 1-0 en la ida.

El partido estuvo marcado por incidentes entre la policía y la hinchada de Lanús.

Tras el traspié, el Flu se quedó sin entrenador por la renuncia de Renato Gaúcho.

"A partir de ahora va a estar otro aquí" y "quiero ver si va a poner el equipo que el hincha quiere o el equipo que tiene en su cabeza", dijo Renato al anunciar su dimisión.

El Maracanazo de Lanús se consumó con un gol de Dylan Aquino en el minuto 67, tras la apertura a los 20 minutos del uruguayo Agustín Canobbio para el Fluminense.

- El Matagigantes ecuatoriano va por el Mineiro -

El Independiente del Valle lo hizo de nuevo. Se volvió a vestir de Matagigantes y acabó con el sueño de Dayro Moreno y su Once Caldas en cuartos de final.

El Matagigantes ecuatoriano, dos veces campeón de la Sudamericana, en 2019 y 2022, al elenco colombiano de visita en el estadio Palogrande de Manizales, vestido con sus mejores galas para ver a su héroe, Dayro Moreno.

El veterano atacante de 40 años, único sobreviviente del Once Caldas que logró la mayor gesta de su historia en 2004, cuando ganó la Copa Libertadores al Boca Juniors de DT Carlos Bianchi, estaba viviendo en esta Sudamericana una segunda juventud en el fútbol.

Pero su ilusión fue abruptamente cortada.

"Esto es un fracaso, la verdad", dijo Dayro Moreno al finalizar el partido y pidió "disculpas" a la hinchada.

"Toca ahorita tener cabeza fría y pensar en lo que viene", agregó desconsolado y con la voz quebrada.

Y es que todo parecía servido para el once colombiano, que con un doblete de Moreno había ganado 2-0 en Quito. Pero Independiente del Valle sacó a relucir su clase y con un doblete de Michael Hoyos, a los 26 y 51 minutos, llevó la definición a la tanda desde los doce pasos.

Allí, Independiente del Valle aprovechó el envión anímico y, tras empatar 4-4 en los primeros cinco lanzamientos, en el sexto el portero de Once Caldas, James Aguirre, falló su disparo y acto seguido Layan Loor anotó el suyo y le dio al Matagigantes ecuatoriano una nueva página cerca de la gloria.

El Mineiro, acechado por el descenso en la liga brasileña, donde está a tres puntos de la zona roja, puso toda la carne en el asador para ganar la Copa Sudamericana y de esa manera clasificar a fase de grupos de la Libertadores de 2026.

Sin embargo, el desafío no viene siendo fácil y el miércoles sufrió para eliminar al Bolívar en la Arena MRV, en Belo Horizonte, y avanzar a semifinales.

Un gol de cabeza del veterano Bernard en el minuto 90+1 le dio la victoria al Galo por 1-0, suficiente tras el empate 2-2 en la ida la semana pasada en La Paz.

Cuando parecía que la llave se iba a penales, en el minuto 90+1 Gustavo Scarpa lanzó un centro desde la derecha y Bernard remató de cabeza en el área pequeña y le dio la victoria al Mineiro.