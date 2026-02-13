Ucrania acusa a Rusia de una campaña de desinformación sobre sus deportistas

Ucrania denunció este jueves una campaña de desinformación de Rusia después de la difusión en internet de noticias falsas sobre su equipo olímpico en los Juegos de Invierno y, especialmente, sobre el piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, descalificado este jueves.

Diversas informaciones falsas publicadas en línea en distintas plataformas, y que tuvieron más de un millón de visualizaciones, incluían acusaciones a partir de artículos manipulados digitalmente sobre el piloto de skeleton, que no renunció a lucir un casco con imágenes serigrafiadas de deportistas ucranianos muertos en el conflicto con Rusia.

"Los rusos han lanzado una campaña de desinformación para desacreditar a Ucrania", declaró el jueves el Centro Ucraniano de Lucha contra la Desinformación.

"Con esas informaciones falsas, Rusia intenta desacreditar a los ucranianos y minar el apoyo internacional de Ucrania", declaró a la AFP el ministro ucraniano de Deportes, Matviy Bidny.

Un artículo de la agencia Reuters fue manipulado digitalmente, añadiéndole informaciones falsas que afirman que el hermano de Vladislav Heraskevich reclutaba soldados para la guerra y que un deportista húngaro mostró un adhesivo donde se leía "Todos estamos hartos de Ucrania".

La AFP constató que cuentas en lengua rusa en la red social X difundían mensajes similares.

- Como en París 2024 -

Entre otras informaciones falsas que circulan en línea se encuentran afirmaciones sobre que el equipo ucraniano está alojado en un lugar diferente al resto por su comportamiento "tóxico" y que sus controles antidopaje han sido aligerados para permitirles consumir "sustancias psicoactivas".

Un vídeo falso, con un logotipo que se parece al de la cadena de televisión estadounidense de ocio US E! News afirma que el rapero Snoop Dogg, que cubre estos Juegos Olímpicos de Invierno para la cadena NBC de su país, rechazó una foto con el equipo ucraniano debido al "nazismo" del ejército de ese país.

Todos estos mensajes se inscriben en el marco de una campaña inspirada por Rusia y bautizada como "Operación Overload", que ya había sido activada durante los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, declaró Pablo Maristany de las Casas, analista del Instituto para el Diálogo Estratégico.

Algunos mensajes usurpan la identidad de medios reconocidos, como Euronews, y otros imitan al Mosad o al Ministerio Italiano de Salud, subraya.

También se han detectado informaciones falsas sobre que el grupo feminista Femen vandalizó el Coliseo y que Kiev confiscó los pasaportes de las familias de los deportistas para impedirles desertar.

- "Campaña coordinada" -

El Centro Ucraniano de Lucha contra la Desinformación indicó haber identificado una campaña "coordinada" de contenidos "completamente falsificados" que aparecieron en primer lugar en las cadenas en lengua rusa en Telegram.

Esas informaciones falsas "fueron amplificadas por una red de cuentas de propaganda", según el Centro.

La cadena canadiense CBC publicó el análisis de un vídeo falsificado que incluye informaciones falsas sobre los deportistas ucranianos, explicando que utiliza los 15 primeros segundos de un vídeo auténtico difundido en las redes sociales, que muestra a la corresponsal Adrienne Arsenault.

Luego, "una versión de la voz de Adrienne, generada por IA, toma el relevo", explica Avneet Dhillon, productora de la emisión de verificación de hechos (fact-check) de CBC.

La falsa Adrienne afirma que el equipo ucraniano se instaló "lo más lejos posible" de los demás ya que sus deportistas tuvieron un comportamiento "extremadamente tóxico" en los Juegos Olímpicos de París.

En el vídeo auténtico, no se habla ni de Ucrania ni de deportistas ucranianos, subrayó CBC.

El servicio de prensa del Comité Olímpico Internacional (COI) declaró a la AFP que los competidores ucranianos están instalados en las mismas instalaciones que los demás equipos y que ese vídeo era "totalmente falso", constituyendo "un intento deliberado de desinformación".

Ese vídeo comenzó a circular en ruso en una cadena de Telegram llamada "Odessa para la Victoria" el 5 de febrero, indica Provereno Media, una organización de verificación de informaciones con sede en Estonia.

Las publicaciones, amplificadas por bots, han sido vistas más de un millón de veces y retomadas por medios pro-Kremlin.

Un verificador de la AFP constató que esa información falsificada circulaba también en cuentas en eslovaco en Facebook.

