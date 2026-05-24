Ucraniana Kostyuk lanza la quincena parisina con primera victoria en Roland Garros

Primera candidata seria al título en entrar en liza, la ucraniana Marta Kostyuk (N.15) superó su emoción el domingo para imponerse por 6-2 y 6-3 a la rusa Oksana Selekhmeteva (N.88) en la primera ronda de Roland Garros, torneo que arrancó este domingo con una jornada soleada y calurosa.

En su discurso posterior al partido, durante el cual derramó algunas lágrimas, la jugadora nacida en Kiev aseguró que horas antes de su debut un misil había caído a "100 metros del domicilio de sus padres", cuando se cumplen más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania.

"Estoy extremadamente orgullosa de mí hoy, creo que ha sido uno de los partidos más difíciles de mi vida. Obviamente estoy muy contenta de pasar a segunda ronda, pero todos mis pensamientos y mi corazón estaban hoy con el pueblo ucraniano", declaró Kostyuk, única jugadora del circuito WTA que llega a París con más de un título en la temporada de tierra (Rouen y WTA1000 de Madrid).

Antes de esas palabras, en la pista Simonne-Mathieu, la ucraniana encadenó su duodécima victoria consecutiva sobre tierra, donde se mantiene invicta en 2026, frente a una rival a la que no saludó en la red.

Otros aspirantes al título masculino o femenino deben entrar en liza más tarde en la jornada, como el finalista de la edición 2024 Alexander Zverev, el triple ganador del torneo Novak Djokovic o la rusa Mirra Andreeva.

En categoría masculina, el primer clasificado para la segunda ronda es el australiano James Duckworth, que se vio favorecido por el abandono de su rival, el canadiense Gabriel Diallo, cuando perdía 6-1 y 4-1.