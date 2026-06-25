Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- El Azteca lo vuelve a hacer -

La afición mexicana retomó en el partido mundialista de este miércoles contra República Checa el grito homofóbico por el que su país ya antes fue sancionado por la FIFA.

El grito de "puto" (una forma despectiva de referirse a los homosexuales) se escuchó en el primer tiempo del partido en el estadio Azteca cuando el portero checo, Matej Kovar, se disponía a ejecutar un saque de portería en el minuto 10.

México ya recibió antes multas por estos cantos homofóbicos, recurrentes en los cotejos del Tri pese a que la federación local asegura que en el pasado ha realizado "los mayores esfuerzos posibles para educar, prevenir y erradicar" este tipo de expresiones.

Solo en junio, el tribunal de la FIFA ratificó dos multas por más de 76.000 y 100.000 dólares.

- Neymar vuelve -

Era uno de los regresos más esperados.

Ausente de la Canarinha desde octubre de 2023 y tras recuperarse de unas molestias en la pantorilla que pusieron en duda su presencia en el Mundial 2026, al fin debutó Neymar, este miércoles en la victoria de Brasil por 3-0 frente a Escocia.

Neymar, de 34 años, entró a la cancha en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha y el público del Hard Rock Stadium, en Miami, le recibió con una enorme ovación.

"Muy nervioso, pero feliz", dijo el 10 para describir ese momento.

"Merecía jugar. Trabajó y entrenó mucho. Tiene calidad y puede ayudar al equipo. Jugó poco tiempo, pero jugó bien", destacó el seleccionador Carlo Ancelotti.

- Vini se une a la pelea -

Con tanta estrella brillando en el Mundial (Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Ronaldo...), Vinícius había pasado más desapercibido, pero el delantero madridista se ha reivindicado el miércoles con un doblete en la victoria 3-0 frente a Escocia.

Vini ha marcado en los tres partidos jugados y suma ya 4 goles, igualando a su compañero Mbappé y a Haaland en la clasificación de máximos goleadores del campeonato, a uno sólo del líder Lionel Messi, aunque a estos tres jugadores les queda aún el partido de la tercera jornada.

- Gesta de Bosnia -

Bosnia-Herzegovina es un pequeño país incrustado en los Balcanes, sin el éxito deportivo de sus vecinos croatas, serbios e incluso eslovenos, pero su selección logró el pase a 16avos como una de las mejores terceras.

En su hasta ahora única participación previa en un Mundial, en Brasil 2014, los bosnios no superaron la fase de grupos.

Liderados por el incombustible Edin Dzeko, el combinado bosnio ya había hecho la machada en marzo al dejar fuera del Mundial a la tetracampeona Italia.

- Messi cumple en la cancha -

Messi cumple este miércoles 39 años y lo celebró como más le gusta: con un balón en una cancha de fútbol.

El astro argentino apareció en el césped del centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, donde la Albiceleste se ejercitó de cara al partido contra Jordania.

El capitán no tuvo un recibimiento especial en público, pero a través de las redes sociales, sus compañeros y allegados ya han mostrado cómo ha pasado el día el 10.

Por la noche, la selección tiene previsto otro encuentro privado para que su líder sople las 39 velas.

- Entre nostalgia y desinterés -

Italia, tetracampeona del Mundo, no participa de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva y sus tifosi, conocidos por su parión por el calcio, viven el torneo con nostalgia y a menudo un manifiesto desinterés por el torneo.

El lunes, medio centenar de aficionados se manifestaron ante la sede de la federación, que elegía al sucesor de Gabriele Gravina, una de las víctimas por la eliminación en el repechaje ante Bosnia en marzo pasado.

Una de las primeras tareas de su sucesor, Giovanni Malago, será elegir al nuevo seleccionador, luego de que Gennaro Gattuso dejara el cargo tras quedar fuera del Mundial.

La RAI, que transmite los partidos, también está notando la ausencia de la Nazionale: el Inglaterra-Ghana del martes lo vieron 3,8 millones de telespectadores (un 29% de cuota de pantalla), muy lejos de los 18 millones (y cuota del 73,7%) que vieron el triunfo de Italia en la final de la Eurocopa 2021.