Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

. Feriado en Paraguay

Luego del histórico triunfo de Paraguay por penales frente a Alemania, en los dieciseisavos de final del Mundial, el presidente del país sudamericano Santiago Peña anunció que el martes será feriado para que los aficionados de la Albirroja puedan celebrar la hazaña.

"PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", escribió el mandatario en X poco después de que la selección guaraní lograse eliminar a los tetracampeones del mundo.

El presidente también publicó fotografías de aficionados paraguayos celebrando la histórica victoria.

Peña no es el primer mandatario sudamericano que toma una medida así. Hace unos días lo hizo su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa tras la clasificación de la Tricolor para la segunda fase luego de ganar... ¡también a Alemania!".

. Regreso retrasado para Irán

El vuelo de regreso de la selección de Irán, que abandonará su campamento base de Tijuana, en México, tras haber sido eliminada en la primera fase del Mundial 2026, fue pospuesto al martes sin que la delegación iraní haya explicado los motivos.

Irán terminó tercero del Grupo G, pero se quedó a las puertas de clasificarse para los dieciseisavos de final, en esta Copa del Mundo de nuevo formato en la que los ocho mejores terceros se clasificaban para la siguiente ronda del torneo.

Su participación, no obstante, estuvo también marcada por las tensiones con Estados Unidos, en plena guerra en Oriente Medio, y la participación del Team Melli ha estado llena de dificultades.

. Más de un millar de drones detectados

Cuando el Mundial va a llegar a su ecuador, las autoridades estadounidenses han detectado más de 1.130 drones cerca de los estadios, de los que 300 fueron neutralizados, indicó el lunes la Casa Blanca.

Estados Unidos ha convertido las operaciones contra drones en un elemento central de la seguridad y ha destinando varios cientos de millones de dólares a esta tarea.

A mediados de junio, el FBI informó que había frustrado un ataque planeado durante la velada de artes marciales mixtas celebrada en la Casa Blanca por el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.

Al parecer, el plan consistía en lanzar drones cargados con explosivos en la zona próxima a la Casa Blanca.

. Vidente no muy lúcido

Joachim Klement es un economista alemán que se hizo famoso por haber acertado el campeón del mundo en las tres últimas ediciones del torneo, pero en esta ocasión predijo que Japón eliminaría a Brasil en dieciseisavos.

No estuvo lejos de volver a acertar, ya que Brasil no logró imponerse a los nipones hasta el descuento del partido (2-1), pero la estrella de la Canarinha Neymar no dejó pasar la ocasión para recordarle el error al experto.

"Señor Joachim Klement... por favor inténtelo en la próxima Copa", escribió el brasileño en sus redes sociales.

. Nueva víctima en los banquillos

El seleccionador checo Miroslav Koubek ha sido el último técnico en pagar con el cese la eliminación de su equipo en el Mundial, como antes ya les pasó al escocés Steve Clark o al surcoreano Hong Myung-bo.

El técnico de 74 años había llevado a los checos a su primera participación mundialista en 20 años gracias a victorias en la tanda de penales sobre Irlanda y Dinamarca en la repesca de marzo, pero la eliminación en la primera fase del torneo ha llevado a la federación del país centroeuropeo a buscar un relevo.

Tampoco será el último seleccionador en abandonar el cargo en lo que queda de torneo.

. Recibimiento hostil

La dimisión el domingo del seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, tras la eliminación de los Guerreros Taegeuk en primera fase del Mundial, no atenuó el recibimiento hostil dispensado al antiguo capitán de la selección asiática y al resto de la expedición a su llegada al aeropuerto de Incheon.

Hong salió en silencio por la puerta de llegadas del aeropuerto internacional de Incheon bajo un fuerte escrutinio mediático, negándose a responder a las preguntas de los periodistas.

Los aficionados lo abuchearon mientras salía del aeropuerto, pero aplaudieron a los jugadores que venían detrás.

"El fútbol surcoreano está muerto", rezaba una pancarta en alto sostenida por aficionados que habían esperado horas en el aeropuerto.