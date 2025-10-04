Un aliado de Trump amenaza con una redada migratoria en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Las autoridades estadounidenses podrían realizar redadas migratorias en el Super Bowl del próximo año, advirtió el miércoles un funcionario del gobierno de Donald Trump, tras el anuncio de que la megaestrella puertorriqueña Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo.

Trump inició su ofensiva migratoria tras regresar al poder en enero, prometiendo deportar a millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos.

"No hay lugar seguro para quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar", aseguró Corey Lewandowski, asesor de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos", añadió en un podcast el miércoles con el influencer conservador Benny Johnson.

El rapero y reguetonero Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados del mundo, declaró recientemente que su gira mundial no pasaría por Estados Unidos debido al riesgo de redadas migratorias durante sus conciertos.

"Si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro, vamos a aplicar la ley en todas partes, porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses", dijo Lewandowski.

Al igual que muchos funcionarios y simpatizantes de Trump, Lewandowski criticó que la NFL eligiera al artista de 31 años para actuar en el entretiempo del Super Bowl. El espectáculo, que se realizará el 8 de febrero en Santa Clara, California, suele atraer a más de 100 millones de espectadores.

"Es realmente vergonzoso que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos", comentó Lewandowski, exjefe de la campaña presidencial de Trump de 2016.

Influencers del movimiento trumpista MAGA ("Make America Great Again"), como Benny Johnson, critican a la NFL por elegir a Bad Bunny, a quien le reprochan cantar exclusivamente en español y tildan de "woke", un término peyorativo de la derecha para designar las políticas de fomento de la diversidad.

Algunos consideran "demoníaco" al artista, quien aboga por los derechos LGBT y contra la transfobia, y se indignan al verlo difuminar las barreras de género a través de su vestimenta y maquillaje.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, había respaldado a la demócrata Kamala Harris contra Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Recientemente finalizó una serie de conciertos en Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe, que atrajo a más de medio millón de fans. Bad Bunny presentará el sábado el popular programa estadounidense de comedia satírica SNL (Saturday Night Live).