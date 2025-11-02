Un alpinista australiano fallece en una montaña del Himalaya

Un alpinista australiano de 49 años falleció el miércoles mientras descendía del monte Himlung Himal (7.126 m), en el Himalaya, informó este domingo el departamento de Turismo de Nepal.

Chin-Tark Chan "falleció mientras se encontraba en el campo 3, a una altitud de 6.100 m", precisó a la AFP su director, Himal Gautam, añadiendo que las asistencias no pudieron llegar en su socorro a causa del mal tiempo.

El cuerpo de la víctima, cuya causa de defunción no fue concretada, será llevado en helicóptero a la capital nepalí, Katmandú, prosiguió Gautam.

El responsable de la expedición de la que formaba parte el escalador australiano, Lakpa Sherpa, indicó que ya el año pasado no había podido alcanzar la cumbre del Himlung Himal por motivos de salud.

Nepal, que cuenta con ocho de los diez picos más altos del mundo, recibe cada año a centenares de alpinistas durante las temporadas de primavera y otoño, consideradas las época de mayor peligro debido al frío y a la nieve.

La semana pasada, dos escaladores, un francés y un surcoreano, encontraron la muerte durante una expedición al monte Ama Dablam (6.812 m).