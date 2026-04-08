Un desafío estadounidense regresa a la Copa del América de vela

Nación más laureada de la competición, Estados Unidos presentará un desafío en la 38ª edición de la Copa del América el año que viene en Nápoles, anunciaron los organizadores este miércoles.

"El American Racing Challenger Team USA, en representación del Challenging Yacht Club Sail de Newport, es oficialmente un desafío de la Copa",

Primer país en haber ganado la jarra de plata en 1851, antes de conservar el trofeo durante 132 años, Estados Unidos estuvo a punto de quedarse fuera por primera vez en su historia de la prestigiosa competición, tras la retirada en octubre de American Magic.

Pero, a pocos días del cierre de las inscripciones, el 31 de marzo, finalmente se presentó un desafío, respaldado económicamente por los empresarios Chris Welch y Karel Komárek, una de las mayores fortunas de la República Checa.

El equipo recompró el AC75 y los dos AC40 utilizados por American Magic en la última Copa, que los neozelandeses ganaron en 2024 en Barcelona por tercera vez consecutiva.

"Esta oportunidad va mucho más allá de una simple competición: se trata de aprovechar una ocasión excepcional para contribuir a escribir el primer capítulo de una nueva era en la historia de la Copa América", declaró Ken Read, director ejecutivo de este nuevo desafío estadounidense.

Tras meses de negociaciones entre bastidores, la Copa América ha iniciado recientemente una pequeña revolución, con numerosos anuncios destinados a modernizar su imagen y garantizar una mayor visibilidad a largo plazo.

A partir de la edición de 2027, la competición se celebrará cada dos años, las tripulaciones serán obligatoriamente mixtas y el presupuesto de un desafío para una campaña estará limitado a 75 millones de euros (87,6 millones de dólares).

American Racing Challenger es el quinto equipo inscrito en la próxima Copa del América, tras el defensor Team New Zealand, los británicos de Athena Racing, los italianos de Luna Rossa, los suizos de Team Alinghi y los franceses de K-Challenge.