Un escalador británico corona el Everest por 20ª vez y amplía su récord

El escalador británico Kenton Cool alcanzó el viernes por vigésima vez la cima del Everest y amplió su propio récord de ascensiones a la montaña más alta del mundo realizadas por alguien no nepalí.

Más de 600 alpinistas han alcanzado la cumbre desde que comenzaron las ascensiones de la temporada de primavera este mes, aprovechando una breve racha de buen tiempo y vientos más calmados.

"Se informó que hoy a primera hora de la mañana hizo cumbre en el monte Everest", declaró a la AFP Khim Lal Gautam, un funcionario del gobierno en el campamento base.

Cool, guía de montaña de 52 años, escaló los 8.849 metros del Everest por primera vez en 2004 y desde entonces ha participado en una expedición casi todos los años.

No fue un camino fácil. En 1996, se rompió los dos talones en un accidente de escalada en roca y sus médicos le dijeron que no podría volver a caminar sin ayuda.

Aun así, en 2022 se convirtió en el no nepalí con más ascensos (16), superando al estadounidense Dave Hahn al que había igualado un año antes.

Sin embargo, tal y como explicó a la AFP tras esa hazaña, no lo considera algo "tan asombroso" ante los logros de los nepalíes.

Siete escaladores de ese país himalaico acumulan más de 20 cumbres. El récord absoluto son 32, alcanzadas la semana pasada por Kami Rita Sherpa, apodado el "Hombre del Everest".

"Estoy realmente sorprendido por el interés (...) considerando que tantos sherpas tienen muchas más ascensiones", dijo Cool en 2022.

Esta temporada, Nepal emitió un récord de 492 permisos para montañistas esta temporada. A los pies del Everest se ha instalado una ciudad de tiendas de campaña para albergar a los escaladores extranjeros y al personal de apoyo.

Estas cifras reavivaron la preocupación por una masificación de la cumbre más alta del mundo, especialmente si el mal tiempo acorta la ventana de ascenso.

El miércoles, se estima que 275 personas alcanzaron la cumbre, en el día más concurrido registrado en la vertiente sur del pico.

Tres escaladores nepalíes que participaban en expediciones al Everest murieron en lo que va de temporada.

Nepal alberga ocho de los 10 picos más altos del mundo y recibe a cientos de montañistas cada primavera, un negocio muy lucrativo para el país.