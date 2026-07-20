Un juez autorizó los controles antidopaje nocturnos a Pogacar y Vingegaard

Un juez autorizó los controles antidopaje en plena noche del sábado al domingo durante el Tour de Francia a las estrellas del ciclismo Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, confirmó el lunes la fiscalía de París a la AFP.

"Un juez (...) fue requerido por la ITA (International Testing Agency) en aplicación del artículo L.232-14-3 del código del deporte para autorizar los controles antidopaje en la noche del 18 al 19 de julio", comunicó la fiscalía, confirmando una información del diario deportivo francés L'Équipe.

Entre la 14ª y la 15ª etapa del Tour, el maillot amarillo Tadej Pogacar y el entonces segundo clasificado Jonas Vingegaard fueron despertados a las 5h y las 2h de la madrugada, respectivamente, para someterse a controles antidopaje por sorpresa.

Esos controles en horarios nocturnos están autorizados pero son muy poco frecuentes y provocaron indignación en el pelotón e incluso hubo quien señaló que la falta de descanso pudo contribuir horas después a la grave caída de Vingegaard, que se fracturó una clavícula y abandonó la carrera francesa.

Según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que delegó su programa antidopaje a la ITA en 2021, "la UCI debería tener sospechas graves y específicas de que el corredor pudiera estar implicado en actividades de dopaje" para realizar controles entre las 23h y las 5h de la mañana.

Como maillot amarillo del tour, Tadej Pogacar se somete diariamente a controles después de cada etapa.

Sobre esos controles nocturnos a sus rivales directos, el belga Remco Evenepoel, ahora segundo de la general, consideró que era "inhumano despertar a los corredores en mitad de la noche".

Matteo Jorgenson, compañero de Vingegaard en el equipo Visma, consideró que había habido "una falta total de respeto" hacia esos corredores.