Un montañista australiano quebró el récord de ascensión al Everest desde el mar

Un australiano ha batido el récord de ascenso al Everest desde el nivel del mar, al alcanzar la cima del mundo 50 días después de haber partido, primero en bicicleta, desde las orillas del golfo de Bengala, anunció su equipo este viernes.

Oliver Foran, de 27 años, había iniciado su periplo a principios de abril en la India, con la esperanza de batir el anterior récord de 67 días y recaudar fondos para la salud mental.

"Alcanzó la cumbre el 20 de mayo (...) Ha batido el récord de ascenso al Everest desde el mar en 50 días", dijo a la AFP Adriana Brownlee, de la organización de la expedición, AGA Adventures.

El récord estaba en manos del alpinista surcoreano Kim Chang-ho, quien en 2013 primero recorrió a pie el curso del Ganges y luego continuó en kayak, antes de llegar a Nepal en bicicleta y alcanzar la cima del mundo en 67 días.

"Acabamos de alcanzar la cima del monte Everest (...), acabamos de establecer un récord mundial desde el mar hasta la cumbre, por la salud mental de los jóvenes y por mi madre", celebró por su parte el alpinista en un video grabado en la cumbre y publicado el viernes en su cuenta de Instagram.

Primero recorrió 1.150 km en bicicleta desde la costa india del golfo de Bengala, luego llegó a pie al campamento base y finalmente ascendió la cumbre de 8.849 metros.

La ascensión "del mar a la cumbre" se realizó por primera vez en 1990 por otro australiano, Tim Macartney-Snape, que caminó durante tres meses desde el golfo de Bengala, en la desembocadura del Ganges, hasta la cima del Everest.

Fue al ver un documental sobre esta hazaña que a Foran se le ocurrió intentar replicar la aventura.

En una entrevista con la AFP el mes pasado, durante su periplo, Foran contó que le había motivado "algo más grande" que él, en referencia a la muerte de su madre por un tumor cerebral durante su adolescencia.

"Entonces decidí (...) que, si algún día tenía la posibilidad de impedir que otra persona llegara a ese punto, o de mostrar otro camino, lo haría", añadió.

En 2024 ya había escalado el Island Peak (6.189 metros) y el Ama Dablam (6.812 metros) el año pasado, ambas cumbres en el Himalaya.

Foran se asoció con Youturn, una organización benéfica, con el objetivo de recaudar 200.000 dólares para construir en Australia un centro de apoyo en salud mental para jóvenes y hasta ahora han recaudado más de 57.000 dólares.